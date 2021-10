Policía “encapsula” a 80 encapuchados en marcha del 2 de Octubre

Ciudad de México.- La marcha en conmemoración del 53 Aniversario de la Masacre del 2 de octubre de 1968, terminó de manera pacífica; aunque policías tuvieron que “encapsular” a alrededor de 80 encapuchados que realizaron actos vandálicos; el saldo final fue de 5 uniformados lesionados -dos mujeres y tres hombres-, por quemaduras y contusiones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México informó que 5 mil 200 asistentes, en una manifestación en la que se desplegaron a 1,100 policías.

Alrededor de 80 personas cubiertas del rostro y vestidas de negro realizaron a su paso “pintas a mobiliario público y fachadas de negocios, rompió cristales, aventó cohetones, petardos y bombas molotov y agredió a elementos de la SSC con martillos, piedras y explosivos, entre otros objetos, algunos de los cuales les prendieron fuego, por lo que se determinó encauzarlos a la altura de Eje Central Lázaro Cárdenas y las calles Donceles y Tacuba”, detalló la dependencia.

Encapuchados usaron petardos y bombas molotov

La policía implementó acciones de contención y usó para su protección el polvo de extintores, escudo y casco, “en apego al Acuerdo para la actuación policial en la prevención de violencias y actos que transgreden el ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones de la Ciudad de México”.

También te puede interesar: Guardias Nacionales se capacitan para proteger patrimonio histórico

Se buscó el diálogo con el grupo para permitirle el paso a la Plaza de la Constitución “si entregaban martillos, palos, cohetones y el resto de los objetos peligrosos, a efecto de no poner en riesgo a ningún manifestante. Al no aceptar este acuerdo, se negoció con estas personas para encauzarlos hacia la estación Garibaldi del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. No hubo personas detenidas”.

Hubo 8 testigos supervisores de derechos humanos

La marcha estuvo acompañada por 8 testigos supervisores de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), servidores públicos de Concertación Política de la SECGOB, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC) y de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos.





Te recomendamos también: Vuelca unidad de la Guardia Nacional en la Picacho-Ajusco en CDMX

Atendieron la marcha 40 paramédicos del ERUM a bordo de seis ambulancias, cinco motoambulancias, dos unidades especiales y cinco células en bicicleta, así como tres psicólogos de la Unidad de Atención y Referencia Psicológica de la SSC, quienes se mantuvieron al pendiente en caso de que se requiriera apoyo.