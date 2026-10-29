VIDEO: Policía de España repliega a manifestantes que exigen justicia tras choque de trenes en Toledo

Un choque entre dos trenes en España dejó al menos 68 personas muertas y más de 100 heridas, de acuerdo con los reportes oficiales.

El accidente ocurrió la mañana del miércoles, en la provincia de Toledo, cerca de las localidades de Mora, Orgaz y Urda, y provocó la suspensión del servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía.

¿Cómo fue el accidente de los trenes en España?

Los trenes involucrados fueron de AVE de Renfe, empresa estatal española, y otro de la compañía Iryo, ambos asignados a la ruta que conecta Madrid con Sevilla.

La colisión ocasionó el descarrilamiento de los últimos vagones del tren Iryo y desplegó un amplio operativo de emergencia con bomberos, personal sanitario, Protección Civil y elementos de la Guardia Civil.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el impacto, incluida una posible falla en el sistema de seguridad ferroviaria y las decisiones tomadas desde el centro de control.

Protestas en España por el choque de los trenes

El accidente entre los dos trenes provocó protestas en Madrid para exigir responsabilidades políticas y la renuncia del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Organizaciones ciudadanas y sindicatos convocaron movilizaciones frente a la sede de Transportes y en la plaza de Cibeles, en solidaridad con las víctimas del siniestro, en el que decenas de pasajeros perdieron la vida.

Moment que la policia ha hagut de fet el gas pebre davant contra els manifestants feixistes, que havien convocat a les 20h una protesta per l’accident de tren de #Urda pic.twitter.com/ZORwI3lCNk — Dani Sainz de Aja (@Sainzdeaja) October 28, 2026

Ante la tragedia, el Gobierno decretó tres días de luto nacional. Además, distintas fuerzas políticas suspendieron sus actos de campaña y participaron en minutos de silencio en ayuntamientos de todo el país.

Las víctimas del choque de los dos trenes

Los reportes oficiales contabilizan al menos 68 fallecidos: 24 viajaban en el tren AVE y 44 fueron localizados en el convoy de Iryo, según información del Gobierno regional de Castilla-La Mancha.

Además, el Servicio de Emergencias de esa comunidad informó que 53 personas lesionadas permanecían hospitalizadas en su reporte más reciente.

Hasta el momento, las autoridades no han publicado una lista oficial completa de las víctimas identificadas.