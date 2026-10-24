VIDEO: Policía mata a bebé en tiroteo; Fiscalía justifica los disparos, pero el agente renuncia

El alcalde de Senatobia, Greg Graves, confirmó la renuncia del agente que disparó contra un vehículo en el que viajaban Vellesiya Wiley, una amiga de ella y Kohen Wiley, un bebé de tan solo 1 año de edad.

La jefa de policía interina, Angelica Maze, también dejó su puesto, aunque permanecerá en el departamento para desempeñar otra función, de acuerdo con información de CNN.

¿Cómo fue el tiroteo donde murió Kohen Wiley?

Los hechos se registraron el 14 de junio, cuando policías de Senatobia y agentes de la oficina del sheriff del condado de Tate respondieron a un reporte de robo en una tienda.

De acuerdo con las imágenes de vigilancia difundidas por el Departamento de Seguridad Pública de Mississippi y recopiladas por CNN, la madre de Kohen Wiley salió del establecimiento con el niño en brazos y una amiga.

Las grabaciones de las cámaras corporales muestran que uno de los policías trató de abrir la puerta del conductor, mientras otros ordenaban a la mujer que se detuviera.

La conductora comenzó a retroceder y chocó contra un automóvil estacionado detrás. Posteriormente, el vehículo avanzó hacia los agentes, aparentemente poniendo en riesgo a algunos de ellos.

En ese momento, el agente Hunter Foster, disparó contra el vehículo.

Fiscal afirma que el tiroteo fue justificado

El fiscal general de Mississippi determinó que Hunter Foster actuó de manera justificada al disparar contra un automóvil en movimiento durante la atención de un reporte de robo en una tienda, pues de acuerdo con las autoridades, el vehículo se dirigía hacia los agentes.

La resolución se dio a conocer después de meses de reclamos de justicia por parte de la familia y de los habitantes de la comunidad.

La Oficina de Investigación de Mississippi informó que los agentes intentaron detener el vehículo, pero este habría avanzado en dirección a ellos, por lo que uno de los policías abrió fuego, provocando la muerte del pequeño Kohen Wiley.

