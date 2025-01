“Le hicieron quitarse la ropa": Testigo de agresión de policías de CDMX a hombre en la Roma

Un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México fueron grabados golpeando a un hombre en calles de la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc . Los hechos fueron dados a conocer luego de un video que circuló en redes sociales.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) contactó a un testigo de lo que ocurrió, quien pudo grabar el momento en que los elementos policiales agredieron al hombre a quien, de acuerdo con el testimonio consultado, obligaron a que se quitara la ropa, al menos, la camisa y la persona agredida “parecía ser un hombre sin hogar”.

Policías habrían obligado a que hombre golpeado se quitara la ropa

Aunque los hechos ocurrieron el 12 de enero pasado, esta situación se hizo pública el miércoles. La agresión, contó el testimonio, ocurrió aproximadamente a las 23:20 horas. Además de los golpes, el hombre habría sido obligado por los policías a que se quitara la ropa, o al menos la camisa que traía.

Otro video deja ver al hombre sin camisa frente a los policías y a un automóvil. El testigo cree que fue para hacerle una revisión y asegurarse que no portara un arma de fuego o trajera alguna droga. FIA consultó con otros vecinos de la colonia e indicaron que los hechos ocurrieron en la calle Pomona. Al ubicar el lugar de la agresión este ocurrió frente al número 34.

“No estoy completamente seguro de por qué ocurrió, pero escuché un alboroto afuera de la ventana de mi Airbnb. Cuando miré, me llamó la atención cómo estaban tratando a alguien que parecía ser un hombre sin hogar. Le hicieron quitarse la ropa, o al menos la camisa, para asegurarse de que no llevaba armas, contrabando o drogas”, comentó a FIA Joey, un ciudadano estadunidense que presenció y grabó lo ocurrido.

La policía registró minuciosamente al hombre, incluso llegando a quitarle la camisa. No tenía armas ni drogas. Sin embargo, aún así insistieron en agredir a los mismos ciudadanos que se suponía debían proteger. Esto fue grabado a las 11:19PM. pic.twitter.com/2Lbr7e6y2L — TCM (@tcmjoey) January 24, 2025

Oficiales de CDMX ‘echaron aguas’ para que nadie los viera

Joey contó que el hombre se puso de nuevo la camisa y “cumplió con todas las órdenes de los oficiales”, pero estos al parecer revisaron que vecinos de la calle no los vieran antes de agredirlo .

“Los policías revisaban la calle en busca de civiles y escaneaban las ventanas en busca de vecinos curiosos. Una vez que pensaron que nadie estaba mirando, comenzaron a golpear y abusar del hombre. Parecía que justificaban sus acciones asumiendo que era aceptable dañarlo porque vivía en la calle”, dijo.

SSC de CDMX suspende a policías por agresión a hombre en la Roma

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó que los hechos ocurrieron la noche del 12 de enero en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

Indicó que de acuerdo con el análisis de videograbación realizado se aprecia que tres oficiales del Sector Roma conversan con un ciudadano en la parte delantera de una patrulla, pero repentinamente uno de los policías agrede físicamente al hombre.

La Dirección General de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación e identificó a cinco policías involucrados en estos hechos, a quienes citó a declarar en tanto fueron suspendidos de sus funciones mientras concluye la investigación.

“En relación a un video que circula en redes sociales en el que se observa a policías de esta Secretaría agrediendo a una persona el pasado 12 de enero en calles de la colonia Roma, informo que la Dirección General de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación y citó a declarar a los oficiales involucrados, quienes ya se encuentran suspendidos de sus funciones mientras concluye la investigación”, informó Pablo Vázquez, jefe de la policía capitalina.