Dos oficiales de la Policía Turística de la Ciudad de México fueron acusados por vecinos de la alcaldía Coyoacán de presuntamente intentar poner a disposición a un trabajador de una casa, quien estaba pintando la fachada de la misma, ya que según los elementos, se necesitaba un permiso para hacerlo y supuestamente pidieron dinero para no llevárselo junto con los dueños de la vivienda.

Los hechos ocurrieron este martes 8 de octubre cuando los policías realizaban recorridos de prevención en la colonia San Diego Churubusco, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) .

Vecinos señalaron que trabajador obstruía el paso

De acuerdo con la institución, los oficiales fueron requeridos por una ciudadana quien refirió que sus vecinos obstruían la vía pública con una escalera.

Virginia, empleadora del trabajador que iba a ser arrestado, contó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que afuera del domicilio llegaron los policías cerca de las 10:00 horas. Ambos iban en la patrulla MX-630-P2 de la Policía Turística de la SSC.

Los oficiales, dijo, “llegaron muy prepotentes y empezaron a jalonear a nuestro trabajador porque estaba pintando la fachada de la casa” usando un banquito de un metro con 15 centímetros.

“Estábamos nosotros ahí porque estamos haciendo home office y entonces nos tocó el timbre el trabajador y oímos gritos. La policía mujer fue super violenta con él, muy agresiva diciéndole que lo iba a remitir porque estaba cometiendo una falta cívica al estar estorbando con su banquito, porque era un banquito para estar pintando la fachada, a parte ya había terminado porque es una fachada chica de una casa”, contó.

Policías de CDMX ingresaron al domicilio sin orden

Cuando Virginia y otro hombre salieron de la casa para decirle a los oficiales que no tenían “por qué estar jaloneándolo así" al trabajador, los elementos, dijo, argumentaron que facultades para hacerlo e iban a remitir a los tres ante un Juez Cívico.

A decir de la denunciante, el trabajador no estaba llevando a cabo actividades propias de una obra o construcción que estuvieran impidiendo la circulación peatonal.

“Lo que más nos llamó la atención era la violencia verbal de los dos policías hacia con nosotros. Nos empezaron a decir que éramos muy engreídos, que porque estábamos en una zona bien y vivíamos en una colonia bien (…) ahí fue cuando empezó la discusión, pero ya habían empezado a jalonear a nuestro trabajador”.

Los vecinos optaron por entrar a la casa, pero según relató Virginia, los policías “agarraron y se metieron a la casa con lujo de violencia, allanándola”.

Ante ello, los afectados llamaron al número de emergencias 911 y al cuadrante de la SSC de la zona. Pero mientras el apoyo llegó, los oficiales de la Policía Turística, dijo la mujer, la amenazaron que la iban a remitir por presuntamente estar obstruyendo la labor policial.

Oficiales de Policía Turística pidieron dinero para no llevarse a trabajador

Cuando policías de la SSC, del sector Coyoacán, llegaron tras el reporte recibido, los oficiales de la Policía Turística “se subieron corriendo a su patrulla y se pelaron”, contó. Ante ello, señaló, se inició una persecución sobre los dos elementos acusados, quienes “se dieron a la fuga”.

Posteriormente una célula de la Unidad de Asuntos Internos de la SSC llegó al lugar para atender el reporte de los vecinos, pero resulta que los oficiales acusados regresaron al lugar y se disculparon.

Los oficiales que llegaron para auxiliar a los denunciantes explicaron a los vecinos que el trabajador no había cometido ninguna falta administrativa y la alcaldía, añadió Virginia, no les ha pedido permiso alguno para pintar porque no se trata de una construcción.

Este hermoso par de miserables intentando extorsionar a un vecino de la calle Xicotencatl de la @Alcaldia_Coy por qué "necesitaban que les mostrará el permiso" para poder "PINTAR SU FACHADA". Es labor de la #PoliciaTuristica este trabajo @PabloVazC?? pic.twitter.com/ED3qsgMVLp — VeteALaMiau🖕🏻 (@ZuckerUndZyanid) October 8, 2024

La SSC dio a conocer que los dos elementos de la Policía Turística indicaron a los vecinos que serían remitidos al Juez Cívico y también les solicitaron dinero en efectivo para permitirles seguir en el sitio y evitar su presentación, pero de acuerdo con la denunciante, fue para “un permiso para pintar la fachada”.

“El intento de extorsionar con tres mil pesos por según esto no tener permiso para pintar la fachada de una casa habitación”, comentó la vecina.

Personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya integra la carpeta de investigación administrativa interna y citaría a los policías turísticos a rendir su declaración por los hechos ocurridos.