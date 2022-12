Policías reciben reconocimientos del Consejo Mundial de Boxeo

Fueron 33 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) destacados por acciones relevantes contra la delincuencia los que recibieron reconocimientos especiales del Consejo Mundial de Boxeo.

Quien se llevó los guantes y medalla fue al secretario Omar García Harfuch; antes de concluir la ceremonia, Mauricio Sulaimán llamó a los campeones mexicanos de box, entre ellos Pipino Cuevas, Carlos Zarate, que asistieron para acompañarlo, a entregar el reconocimiento.

El Jefe de la Policía capitalina encabezó la ceremonia donde los elementos finalistas de cada mes año fueron distinguidos por los mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán.

“Gracias por todo el apoyo a la Policía, por motivar a nuestras compañeras, nuestros compañeros por dignificar la Policía haciéndonos sentir siempre relevantes para nuestra sociedad”, subrayó García Harfuch.

Los policías fueron reconocidos por su trabajo y protección a la ciudadanía

Los uniformados que destacaron en su trabajo para servir y proteger pasaron uno a uno al presídium donde fueron aplaudidos y se tomaron fotos.





El titular de la Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, hizo mención especial a Bryan, policía que resultó herido de gravedad en un operativo en el Sur de la Ciudad de México, caso que calificó como “un milagro” porque sobrevivió.

“Cuando me refiero a campeonas y campeones no me refiero solo en el boxeo, la Policía y los boxeadores y las boxeadoras tenemos algo en común y no sólo es la determinación, la disciplina, el valor y el sacrificio, si no que verdaderamente pueden ser un gran ejemplo para los jóvenes, para los niños, para las niñas de nuestro País”, afirmó el secretario.