El senador por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, encabezó un minuto de silencio en memoria de los cuatro elementos del Ejército Mexicano que perdieron la vida durante el operativo realizado en Guasave para capturar a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”. El gesto del legislador sinaloense generó fuertes críticas debido a que su nombre ha sido objeto de señalamientos y acusaciones provenientes de Estados Unidos, así como de diversas investigaciones periodísticas que lo vinculan con redes de protección al narcotráfico, específicamente con el Cártel de Sinaloa.

La postura pública de Enrique Inzunza ocurre apenas un día después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconociera oficialmente que “El Chapo Isidro” logró operar durante años con impunidad en territorio sinaloense gracias a la complicidad de autoridades corruptas y de otros funcionarios que permitieron sus actividades delictivas por omisión. Dicha declaración reavivó el debate sobre el alcance de las redes institucionales que facilitaron la permanencia del capo en la región durante décadas antes de su captura por fuerzas especiales.

🗳️📌Enrique Inzunza, senador de Morena por Sinaloa, guarda un minuto de silencio por los cuatro militares caídos durante el operativo contra el Chapo Isidro.



Es el mismo senador acusado desde Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico.



Y recordemos que ayer Omar… — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) November 24, 2026

Señalamientos desde Estados Unidos y el contraste con el homenaje legislativo

Diversos sectores críticos y analistas políticos calificaron como un acto de cinismo que el senador Enrique Inzunza rindiera homenaje a los soldados caídos en el despliegue contra Meza Flores, recordando que reportajes periodísticos y expedientes difundidos en Estados Unidos han puesto bajo escrutinio su trayectoria como exfuncionario judicial en Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado. Quienes cuestionan al legislador sostienen que las acusaciones de colusión con el Cártel de Sinaloa contrastan de manera directa con el reconocimiento institucional a las fuerzas armadas que combatieron al grupo delictivo en la entidad.

Por su parte, en reiteradas ocasiones previas ante señalamientos de esta naturaleza, Enrique Inzunza y representantes de su bancada han rechazado las imputaciones en su contra, argumentando que carecen de sustento jurídico o de sentencias judiciales firmes y atribuyéndolas a golpeteos políticos, mientras el homenaje en el Senado dejó expuesta la tensión entre el discurso legislativo de respaldo a las fuerzas armadas y las investigaciones que rodean a actores políticos de Sinaloa.