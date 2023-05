San Nicolás de los Ranchos, sin rutas de evacuación si el Popocatépetl hace erupción

Cuando avanzamos por la carretera a Puebla el volcán Popocatépetl ya no era visible, la calma y normalidad se impone. Una decena de topes y dos carriles por una de las rutas de evacuación para llegar a San Nicolás de los Ranchos, uno de las comunidades más cercanas al Popo y que vivió bajo ceniza los pasados días

Don Carlos despertó con más trabajo y si gracias al volcán Popocatépetl: “Quiero que diga que le pagaron 1500 por la caja para una cámara y también con un puente en el que empieza a sacar chispas y comenta que está haciendo nuevas coberturas para casa porque la gente pensaba en evacuar y entonces ha tenido más trabajo, ahora está más tranquilo, porque el Popo está tranquilo”, explicó para Fuerza Informativa Azteca.

Aunque hay quienes ansiaban un retorno a la normalidad, porque limpiar cenizas, cada día complicó su trabajo y bajo la venta, como el caso de María Orlando, quien es comerciante y cubrió su pan de la ceniza con un paraguas, pero se cansó de limpiarla cada día, lo que se tradujo en afectaciones a las ventas.

En Santiago Xalitzintla los días amanecen gris cenizo, están de vuelta en su rutina lenta, sin miedo porque desde hace 30 años han vivido episodios similares con el Popocatépetl.

“En el 94 bajó la lava… los que no lo ven se espantan… Ahorita ya se calmó más tranquilo, pero quién nos va a ayudar”, declaró Camil Vázquez, cuarto regidor de la junta municipal

Erupción del volcán Popocatépetl afectaría a poco más de 130 mil

Aunque hay quienes se mantienen en calma, cuidando a sus animales, como Iván, quien comenta que tapó el agua que le ofrece a su caballo como Don Samuel, quien revela el verdadero drama que significa una emergencia en un pueblo como Santiago.

“Pos ora sí que donde me deja, ahí me encuentro todo el tiempo. (Me dice) Te paso para adentro, está cayendo mucha ceniza”, cuenta.

Postrado en una silla de ruedas la simple idea de salir a escasos metros dentro de su casa es imposible.

Estos animalitos y el esfuerzo de su esposa son lo que les mantienen a flote junto a la ayuda de los adultos mayores que la emergencia del Popocatépetl le suspendió esta semana. Sin embargo, no recibe ayuda por su condición de discapacidad.

Durante un recorrido por su casa, don Samuel comenta que no ha venido nadie de protección civil ni de la localidad a ofrecerle algún tipo de ayuda.

Al respecto, el cuarto regidor de la junta municipal, Camilo Vázquez, explicó que no tienen forma de sacarlos, ya que los vehículos con los que cuentan están desgastados y aunque asegura que han solicitado ayuda al gobierno de Puebla, el problema es que hasta ahora no hay un plan real para evacuar a personas con discapacidad, adultos mayores o quien requiera un apoyo especial para salir en emergencias.