Apple suspende Telegram de la App Store y ya revelaron cuál fue la razón del drástico castigo

Apple retiró Telegram de la App Store de manera temporal a nivel mundial el pasado martes 03 de agosto, sin embargo, ya reveló el por qué tomó esta drástica medida. Según Reuters, la compañía de la manzanita detectó a un usuario en la plataforma que compartió material relacionado con abuso sexual infantil, lo que infringió de forma directa las estrictas reglas de la plataforma.

Luego de la sorpresiva eliminación, pues no se le avisó previamente a Telegram, los desarrolladores actuaron de inmediato para borrar el contenido ilegal y bloquear al responsable, lo que generó que la app de mensajería fuera restaurada el mismo día; sin embargo este incidente revivió el intenso debate global sobre la moderación de contenido en plataformas como esta.

¿Qué provocó la suspensión de Telegram en Apple?

La decisión se produjo luego de violar la norma de distribución impuesta en la App Store de Apple, un portavoz de la marca confirmó que sus revisiones detectaron la presencia de material prohibido, pero aclaró que el sistema les permitió la rápida reincorporación una vez que se eliminó dicho riesgo.

reports of my demise are greatly exaggerated 🍎 — Telegram Messenger (@telegram) August 4, 2026

Incluso, una vez que todo se restableció, en X salieron con memes sobre la situación, pero su fundador recalcó que el contenido ilegal modificado por IA editó un mensaje antiguo en un chat de grupo activo, y como resultado, el contenido quedó efectivamente oculto para los miembros del grupo, impidiéndoles verlo/denunciarlo.

Last night Apple briefly removed Telegram from the AppStore because a user had planted illegal porn in a public chat.



Telegram was restored within hours. But I want to explain what happened — to warn other app developers and help protect online communities from similar attacks.… — Pavel Durov (@durov) August 4, 2026

¿Qué medidas tomará ahora Telegram para evitar este contenido?

Esta controversia generó que se defendieran los filtros de seguridad de Telegram, quienes recalcaron su política de cero tolerancia frente a delitos digitales graves como este. Aunque la app actualmente supera los mil millones de usuarios activos mensuales, sostiene que no ha dejado de lado la protección en el contenido que se distribuye con las siguientes acciones:



Bloqueo de casi 338 mil canales y grupos vinculados a contenido ilegal

Implementación de algoritmos de detección automática desde 2018 para barrer actos ilícitos

Eliminación constante y sistemática de cuentas infractoras

Las medidas se seguirán implementando para garantizar la seguridad dentro de la plataforma de mensajería instantánea; cabe destacar que no es la primera vez que Telegram enfrenta problemas por la moderación, pues en 2018 sufrió un retiro temporal por motivos similares.

Actualmente, la app lidia con fuertes presiones reguladoras a nivel global, la más reciente de la agencia británica Ofcom (en abril), donde se lleva a cabo una investigación sobre sus protocolos de seguridad, mientras que desde febrero, autoridades de Australia impusieron una multa por retrasos a la hora de reportar comportamiento extremista y abuso infantil.