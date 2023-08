¡No más detector de Metal! Jay de la Cueva dice adiós a Moderatto; estas son las razones

¿Será el fin de una era? Agosto inició con una triste noticia para los fans de Moderatto, ya que su líder Jay de la Cueva dio a conocer, de manera oficial, su salida de la banda, ¿por qué? Esto fue lo que dijo el cantante de 45 años.

A más 20 años de haber formado Moderatto, el artista y líder de la banda, Jay de la Cueva, decidió decirle adiós a la agrupación musical que lo vio crecer. La noticia fue difundida a través de las redes sociales del artista, explicando a detalle sus motivos para despedirse.

VIDEO: Así fue como Jay de la Cueva anunció su salida de Moderatto

“Hola a todos los que me hacen el favor de verme y escucharme por aquí. Tengo una noticia importante para mí que compartirles. Voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz dejando Moderatto”, comenzó expresando el cantante para después indicar que no ha sido una decisión sencilla, pero no habrá retorno.

Según explicó el líder de la banda, su decisión se basa debido a que le quiere dar prioridad a su faceta como solista, así como a su nuevo proyecto en grupo, por lo que necesita comprometerse de lleno en nuevas metas.

Pese a las especulaciones, Jay de la Cueva aclaró que no hay roces ni situaciones negativas con sus compañeros, por lo que cierra esta etapa con broche de oro, en esperar de abrir una más increíble que la anterior.

“Hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo y es muy importante para mí comprometerme con eso, con mi primer álbum solista y la nueva banda que tengo. Me seduce muchísimo la evolución y estoy en la búsqueda experimentando, les agradezco mucho a los involucrados” Jay de la Cueva

¿Qué pasará con los conciertos de Moderatto tras la salida de Jay de la Cueva?

El artista aprovechó el live de Instagram para esclarecer qué será lo que pasará con los conciertos que la banda ya tiene agendados para los próximos días luego de anunciar su salida. A lo que respondió las fechas continúan en pie y fungirán con una especie de agradecimiento por todo lo que Moderratto le ofreció.

“Los compromisos que ya tiene Moderatto este año se van a hacer y van a ser una oportunidad increíble para podernos despedir”, finalizó no sin antes agradecer a sus fans y todos sus seguidores por permanecer cerca pese a esta triste noticias.