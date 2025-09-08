Dan 3 cadenas perpetuas a mujer que usó hongos venenosos para matar a familiares en Australia

Una mujer en Australia fue condenada a tres cadenas perpetuas y pasará al menos 33 años tras las rejas por asesinar a tres familiares ancianos con un plato contaminado con hongos venenosos.

Se trata de Erin Patterson, de 50 años, fue hallada culpable en julio de 2025 de la muerte de su suegra Gail Patterson, su suegro Donald Patterson y la hermana de Gail, Heather Wilkinson, en un caso conocido mundialmente como los “asesinatos de hongos de Leongatha”, en referencia a la comunidad donde ocurrió el crimen. La sentencia fue dictada el 8 de septiembre de 2025.

Sentencia récord para asesinato con hongos venenosos en Australia

El juez Christopher Beale, a cargo del tribunal, destacó la planificación meticulosa detrás de los crímenes y la falta de remordimiento de Patterson al momento de dictar sentencia. Los asesinatos ocurrieron en el año 2023, cuando Patterson sirvió a sus víctimas porciones de Beef Wellington con hongos de la mortal variedad amanita phalloides, conocida como “hongo matamoscas”.

“Su conducta implicó una premeditación significativa. Invitar a su esposo, sus padres y otros familiares a un almuerzo con la intención de acabar con sus vidas demuestra una planificación cruel. No mostró piedad alguna hacia ellos”, señaló el juzgador.

Además, Patterson no informó a los médicos ni familiares sobre los hongos silvestres que utilizó, negó haberlos recolectado e incluso alegó que los ingredientes los compró en supermercados, lo que impidió un tratamiento oportuno.

Life sentence for Death Cap mushroom murderer Erin Patterson.

First time they've broadcasted a sentencing live like this.

Appreciate the judge's meticulous bluntness.

Same country that suffered one mass shooting, immediately reformed gun laws, and hasn't seen another since. pic.twitter.com/qQRWsDLoRh — Fightnomics Reed (@Fightnomics) September 8, 2025

Residentes en Australia a sentencia de mujer que mató con hongos venenosos

El castigo incluye tres cadenas perpetuas con un mínimo de 33 años antes de ser elegible para libertad condicional, la sentencia más larga aplicada a una mujer en Victoria y una de las más severas en toda Australia. Solo una mujer ha recibido prisión vitalicia sin posibilidad de libertad condicional en el país.

“Estoy convencido de ello más allá de toda duda razonable: es improbable que usted hubiera seleccionado hongos orejones sin determinar cómo afectarían a sus víctimas”, mencionó el juez Beale.

La comunidad australiana analiza la equidad de esta pena; Nicola Toon, residente de Sídney, opinó sobre qué edad tendrá Erin Patterson cuando termine sus años en prisión si libertad condicional: “No creo que alguien a sus 80 años deba estar preso por algo que hizo hace 30 años”, mencionó a la agencia de noticias Reuters.

No obstante, el juez recalcó que las consecuencias de los crímenes trascienden a las víctimas directas, afectando a familias enteras y robando a los hijos de Patterson la presencia de sus abuelos.