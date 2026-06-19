Bolsa Mexicana de Valores: cierre hoy viernes 19 de junio de 2026

Los mercados financieros terminaron la jornada con cambios en los indicadores de México. Consulta aquí cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hoy viernes 19 de junio de 2026.

Bolsa Mexicana de Valores: así cerró hoy 19 de junio

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC bajó un -0.82% a 67,705.37 puntos al cierre de este viernes 19 de junio de 2026.

¿En cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 19 de junio de 2026 en $16.00 pesos la compra y en $17.74 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Canadá cerró la jornada en $12.74 pesos la venta, pero recuerda que todos los días se registran cierres distintos.

¿Cómo cierra Wall Street hoy?

Este viernes 19 de junio de 2026 Wall Street cerró por la celebración del Día del Fin de la Esclavitud, por lo que no hubo operaciones.

Precio del petróleo hoy 19 de junio de 2026

Los precios del petróleo subieron ante la incertidumbre que generó la posibilidad de una tregua duradera entre Estados Unidos e Irán, luego de que se cancelaran las conversaciones de paz en Suiza y mientras Israel intensificaba sus ataques contra el Líbano.

A las 06:45 GMT, los futuros del crudo Brent (LCOc1) subieron 51 centavos, un 0,64%, hasta los 80,36 dólares por barril, y el crudo West Texas Intermediate (WTI) (CLc1) aumentó 1,28 dólares, un 1,7%, hasta los 77,88 dólares por barril, con el vencimiento del contrato de julio, el más cercano al vencimiento, el lunes. Ambos contratos se encaminaban a una pérdida semanal de alrededor del 8%.

El contrato de agosto del WTI (CLc2), que es el más negociado, subió 59 centavos, hasta los 76,44 dólares por barril.

Suiza anunció que las conversaciones entre Estados Unidos y los negociadores iraníes sobre un pacto para poner fin al conflicto de Oriente Medio no se celebrarían el viernes, después de que el vicepresidente JD Vance cancelara sus planes de viaje, lo que aumentó la incertidumbre sobre las perspectivas de una tregua duradera.

Con información de Reuters