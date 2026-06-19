EN VIVO: ¿Qué pasa hoy en las carreteras de México? Bloqueos, tráfico y accidentes este 19 de junio
Un accidente o las obras de mantenimiento pueden causar tráfico en las carreteras, aquí te mostramos las actualizaciones en vivo hoy 19 de junio 2026.
Si este viernes vas a aprovechar para salir de viaje y tomarás alguna autopista, en Azteca Noticias te informamos qué pasa en las carreteras de México hoy 19 de junio de 2026, para que no quedes atrapado en el tráfico.
Con reportes de la Guardia Nacional y de Caminos, Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), te llevamos minuto a minuto las actualizaciones más importantes.
¿Hay bloqueos en las carreteras? Así el tráfico en las principales autopistas
Accidente en la carretera Matehuala-Saltillo
Atención conductores en Nuevo León, ya que hay un cierre parcial en la carretera Matehuala-Saltillo, en el kilómetro 108+100, por un accidente en el que se vio involucrado un tráiler.
Tráfico pesado en la autopista México-Cuernavaca
Se registra un cierre parcial en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 65, con dirección a Cuernavaca, debido a un accidente; un auto chocó contra el muro central y complica la circulación.
Cierre parcial en autopista Cuernavaca-Acapulco
¿Ya vas de salida de la Ciudad de México? Considera que hay reducción de carriles en la autopista Cuernavaca - Acapulco, a la altura del kilómetro 224, con dirección a Acapulco.
El cierre parcial se debe a que un tractocamión tuvo una falla mecánica y quedó en la vialidad, lo que impide el paso normal de los automovilistas; equipos de emergencia acudieron a atender el percance.