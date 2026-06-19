EN VIVO: ¿Qué pasa hoy en las carreteras de México? Bloqueos, tráfico y accidentes este 19 de junio

Si este viernes vas a aprovechar para salir de viaje y tomarás alguna autopista, en Azteca Noticias te informamos qué pasa en las carreteras de México hoy 19 de junio de 2026, para que no quedes atrapado en el tráfico.

Con reportes de la Guardia Nacional y de Caminos, Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), te llevamos minuto a minuto las actualizaciones más importantes.

