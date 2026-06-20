Día del Padre 2026: familias gastarán más de 4 mil pesos en la celebración

El Día del Padre 2026 no solo será una fecha de celebración familiar, sino también un importante motor para el consumo. Se estima que las familias gasten más de 4 mil pesos en promedio para festejar, entre regalos, comidas en restaurantes y reuniones, generará un fuerte impulso económico para los diferentes sectores comerciales y servicios del país.

¿Cuándo es el Día del Padre 2026?

Aunque la primera celebración del Día del Padre se llevó a cabo el 19 de junio de 1910, la conmemoración se popularizó con el paso de los años y fue el entonces presidente de Estados Unidos Richard Nixon, quien oficializó la fecha para celebrarse cada tercer domingo de junio. Este 2026 se celebrará el 21 de junio.

Derrama económica por el Día del Padre 2026

El Día del Padre se perfila como uno de los eventos comerciales más importantes de junio en la CDMX. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX) estimó que la fecha generará una derrama económica de 5 mil 506 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 11.7 por ciento en comparación con lo registrado en 2025.

De acuerdo con las proyecciones del organismo empresarial, el gasto promedio por cada padre de familia será de 3 mil 059 pesos. Este monto contempla las compras de regalos y los gastos relacionados con las reuniones y celebraciones familiares que se realizan por el festejo.

Entre los sectores comerciales que registrarán el mayor dinamismo en ventas destacan:



Restaurantes

Bares

Centros de entretenimiento

Venta de ropa

Accesorios para caballero

Calzado

Artículos electrónicos

Gadgets

Telefonía celular

Todos estos sectores impulsaran al sector tecnológico, mientras que las tiendas departamentales y de autoservicio se beneficiarán por la compra de diversos obsequios.

La venta de vinos, licores y productos de cuidado personal también se ubicará entre los giros con mayores ingresos durante la celebración.

La CANACO CDMX destacó que el Día del Padre continúa consolidándose como una fecha clave para el comercio y los servicios en la capital del país, impulsando el consumo y la actividad económica en distintos sectores.

