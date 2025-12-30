¿El “superpeso” se despide con fuerza? El dólar hoy 30 de diciembre y las previsiones de cierre de año

¿Vas a cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense comienza este martes 30 de diciembre de 2025 con un valor estable. Pero, ¿a cuánto está hoy en México?

Precio del dólar hoy 30 de diciembre 2025 en México

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 16.55 pesos a la compra y se vende en 18.75 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este martes.

La estabilidad del billete verde ocurre previo a la publicación de las minutas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal estadounidense, además de un repunte del yuan chino frente al dólar durante el inicio de la jornada de hoy.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 30 de diciembre 2025?

El precio del dólar en Tijuana se ubica este martes en 17.80 pesos a la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que realices la transacción.

Precio del dólar canadiense hoy 30 de diciembre 2025 en México

El dólar canadiense en Banco Azteca se cotiza en 11.00 pesos a la compra y 13.79 pesos a la venta en ventanilla bancaria al inicio de la jornada.

Si planeas cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, con horario de atención de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 30 de diciembre 2025?

El Bitcoin inició la jornada de este martes con un valor de 87 mil 937 dólares por unidad, mostrando un alza del 0.90% respecto a su último cierre.

Al tipo de cambio en México, la criptomoneda se ubica en aproximadamente 1 millón 580 mil 610 pesos por unidad.

Este es el precio del Bitcoin hoy. |Google.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 30 de diciembre 2025?

El petróleo mantiene sus precios estables, después de que los inversionistas están poco esperanzadores en la existencia de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que lleva al fin de la guerra, además de que hay tensiones geopolíticas en aumento en Medio Oriente , específicamente en Yemen.

Petróleo Brent: 62.26 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate (WTI): 58.40 dólares por barril

Mezcla Mexicana: 54.44 dólares por barril

