Trump asegura estar “muy cerca” de un acuerdo de paz tras encuentro con Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que las conclusiones de las negociaciones para un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia podrían conocerse en cuestión de “semanas”, en lo que describió como un proceso complejo y de alta tensión diplomática.

Las declaraciones se dieron tras una extensa reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, realizada en Florida.

En conferencia de prensa, Trump afirmó que las conversaciones han sido “muy difíciles”, pero dejó abierta la posibilidad de un avance significativo en el corto plazo.

“Creo que en unas semanas sabremos, de una forma u otra, si estas negociaciones han dado frutos”, expresó el mandatario estadounidense.

Trump y Zelenski discuten plan de paz ucraniano

El encuentro entre ambos líderes se desarrolló a lo largo de más de tres horas e incluyó una cena entre las delegaciones. El objetivo principal fue analizar el plan de paz de 20 puntos propuesto por Zelenski , el cual busca garantías de seguridad a largo plazo para Ucrania y un marco internacional que evite una nueva agresión rusa.

Trump calificó la reunión como “excelente” y afirmó que las partes estarían “a un 95% de lograr un acuerdo”, aunque evitó detallar los puntos específicos en los que aún persisten diferencias. Zelenski, por su parte, insistió en la necesidad de que cualquier acuerdo incluya compromisos firmes de Estados Unidos y sus aliados europeos.

I thank President Trump @POTUS and his team for the negotiations. I thank the United States for its support. Together, we must – and can – implement our vision for the sequencing of steps toward peace. pic.twitter.com/YklMUd62BA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2025

Europa entra en la ecuación diplomática

Tras la cena, ambos mandatarios sostuvieron comunicaciones con líderes europeos clave, entre ellos el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y la primera ministra italiana Giorgia Meloni. De acuerdo con Zelenski, la intención es que varios de estos líderes se reúnan nuevamente con Trump en Washington en enero.

La participación europea es crucial para Ucrania, que ha reiterado su exigencia de recibir protección militar similar a la de los países miembros de la OTAN como condición para poner fin al conflicto.

Rusia plantea un camino distinto

Mientras avanzaban los contactos con Kiev, Trump reveló que minutos antes había sostenido una llamada telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, la cual calificó como “positiva y muy productiva”. Según versiones difundidas por la prensa europea, el mandatario ruso habría intentado persuadir a Trump de dejar de lado el plan ucraniano y considerar una propuesta alternativa de 27 puntos impulsada por Moscú.

Entre las exigencias rusas figuran la reducción de las capacidades militares de Ucrania y la cesión de territorios actualmente en disputa, condiciones que Kiev ha rechazado de manera sistemática.