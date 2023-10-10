Precio del dólar abre estable; mercados en incertidumbre por conflicto en Israel

Después de un inició de semana complicado, el precio del dólar abre estable, mientras que otros indicadores financieros reportaron pérdidas, debido a que los analistas se encuentran preocupados por un conflicto más amplio en Medio Oriente.

El fin de semana, Hamás, el grupo islamista palestino, lanzó un ataque en contra de Israel, registrando uno de los días más mortíferos para las y los israelís no vistos desde hace 50 años.

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar se estancó este martes 10 de octubre 2023, en un momento en que los inversionistas reaccionaban a la fuerte caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos tras una serie de comentarios pesimistas de la Reserva Federal (Fed).

Por lo que el precio del dólar en México, el precio del dólar inicia la jornada en $18.20 pesos la compra y se vende en $17.19 pesos en ventanilla de Banco Azteca.

Los inversionistas siguen de cerca el conflicto entre Israel y Hamás, el grupo islamista palestino.

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¿Cómo se comporta el Bitcoin hoy 10 de octubre 2023?

El precio del Bitcoin este martes 10 de octubre inició la jornada en 27 mil 528 dólares por unidad, registrando una baja de 0.25% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, en México el precio del Bitcoin abrió el día ubicándose en 501 mil 76 pesos por unidad.

El precio del #Bitcoin se ubica en 27 mil 528 dólares por unidad; registra una baja de 0.25% respecto a su último cierre.



A tipo de cambio en #México, el #BTC cotiza en 501 mil 76 pesos. pic.twitter.com/cyuKcprJwC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 10, 2023

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 10 de octubre 2023?

El precio del petróleo se disparó un 4% el día de ayer, recuperándose de las fuertes pérdidas de la semana pasada, ya que los enfrentamientos militantes ente Israel y el grupos islamista palestino Hamás vivaron el temor a un conflicto más amplio que podría golpear los suministros en Medio Oriente.

Precio del petróleo Brent escaló 3.57dólares, un 4.22%, a 88.15 dólares por barril.

Brent escaló 3.57dólares, un 4.22%, a 88.15 dólares por barril. Precio del petróleo West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) avanzó 3.59 dólares, un 4.3%, a 86.38 dólares.

De acuerdo con analistas, ambos referenciales llegaron a avanzar más de 4 dólares o sobre un 5% durante el cierre del día de ayer.

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¿Cómo está la Bolsa de Valores en México hoy 10 de octubre 2023?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este martes 10 de octubre 2023 ante renovadas apuestas por activos de riesgo tras comentarios menos restrictivos de funcionarios de la Reserva Federal (Fed), junto con las expectativas de un mayor estímulo económico por parte de China, que opacaron el nerviosismo de los mercados por el conflicto en Medio Oriente.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas del mercado doméstico, ganó un 0.97% a 49,775.7 puntos.