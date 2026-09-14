¡Precio del dólar se dispara en pleno lunes! Así amanece el tipo de cambio en México en tiempo real

¿Es buena idea cambiar dinero este lunes? El precio del dólar estadounidense se acerca nuevamente a los 18 pesos tras registrar un leve aumento para el inicio de la tercera semana del mes, registrando cambios leves en su valor. Te compartimos el tipo de cambio hoy 14 de septiembre 2026 en México.

Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México septiembre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.50 pesos la compra y se vende en $17.74 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este lunes 14 de septiembre 2026.

La moneda estadounidense alcanzó su nivel más alto en dos semana, debido a que el conflicto en Oriente Medio elevo los precios del petróleo e impulsó a los inversores hacia la moneda refugio, lo que afectó particularmente al yen, que recientemente se había fortalecido.

Precio del dólar se acerca a los 18 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 14 de septiembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.45 pesos la compra y en $16.65 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para septiembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.40 pesos la compra y se vende a $13.24 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 14 de septiembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Precio del dólar canadiense supera los 13 pesos en México|BANCO AZETCA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 14 de septiembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 14 de septiembre 2026 en 78 mil 220 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 1.83% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró su primer aumento para el comienzo de la tercera semana del mes de septiembre 2026.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 342 mil 751 pesos por unidad.

El valor del Bitcoin comienza la semana con ganancias|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo para este 14 de septiembre 2026?

El precio del petróleo inquietó a los inversionista, provocando que la rentabilidad de los bonos mundiales volviera a alcanzar máximos de varios años.

Para el inicio de la tercera semana de septiembre, el petróleo Brent subió un 3% hasta los 108 dólares el barril.

Con información en Reuters...