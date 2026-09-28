Dólar se toma un respiro: Así inicia el tipo de cambio en México los últimos días de septiembre 2026

¡Atención, mexicanos! El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para el comienzo de esta semana, alejándose de los 18 pesos. Te compartimos el tipo de cambio en México para este 28 de septiembre 2026.

El dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México septiembre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $17.94 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este lunes 28 de septiembre 2026.

La moneda estadounidense se mantuvo estable, manteniéndose cerca de su máximo de dos meses, ya que el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán impulsó al alza los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras que los inversores esperaban una semana repleta de datos para obtener más pistas sobre la trayectoria de la política de los bancos centrales.

Dólar estadounidense se aleja de los $18 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 28 de septiembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.65 pesos la compra y en $17.00 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para septiembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.70 pesos la compra y se vende a $13.54 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 28 de septiembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Dólar canadiense se acerca a los 14 pesos en México.|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 28 de septiembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 28 de septiembre 2026 en 83 mil 334 pesos por unidad, registrando una importante baja de 1.34% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda comienza una nueva semana con pérdidas en su valor tras varios días de volatilidad.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 487 mil 432 pesos por unidad.

Bitcoin comienza la semana con pérdidas en su valor |GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo en México este 28 de septiembre 2026?

El precio del petróleo subió alrededor de un 3% el lunes después de que el presidente estadounidense Donald Trump rechazara un acuerdo de paz de Irán para resolver su conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz.

