¿A cuánto está el dólar en México? Así amanece el tipo de cambio hoy 11 de agosto 2025

¡No para de subir! El precio del dólar estadounidense aumentó para la jornada de este lunes 11 de agosto 2025; te compartimos el tipo de cambio en México para el comienzo de la semana.

¿A cómo está el dólar hoy 11 de agosto 2025 en México?

El precio del dólar en México se ubica en $17.55 pesos la compra y se vende en $19.15 pesos en ventanilla bancaria de Banco Azteca .

El aumento del dólar ocurre un día antes de la fecha límite del acuerdo arancelario entre Estados Unidos y China, así como de un informe clave de inflación estadounidense que podría ayudar a determinar si la Reserva Federal reduce los costos de endeudamiento el próximo mes.

Precio del dólar en Tijuana hoy 11 de agosto 2025

Por su parte, el precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $18.35 pesos la venta . Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense hoy 11 de agosto 2025 en México

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $12.20 pesos la compra y se vende en $14.20 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 11 de agosto 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este lunes 11 de agosto del 2025 en 119 mil 521 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.22% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 2 millones 225 mil 311 pesos por unidad.

Valor del Bitcoin en México|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 11 de agosto 2025?

La reacción bastante optimista del mercado del petróleo crudo a las amenazas de Estados Unidos a India por sus continuas compras de petróleo ruso es en realidad una apuesta a que en realidad sucederá muy poco.



Petróleo Brent - $66.08 dólares por barril

- $66.08 dólares por barril Petróleo West Texas Intermediate - $62.47 dólares por barril

- $62.47 dólares por barril Mezcla Mexicana - $61.60 dólares por barril