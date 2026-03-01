¿Sale caro cambiar el tanque? Así queda el precio del Gas LP en México para marzo 2026

¿A cuánto el tanque? La Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló el nuevo precio del Gas LP en México para el tercer mes del año. Azteca Noticias te comparte la lista de costos por estado para la primera semana de marzo 2026.

Precio del Gas LP en México del 1 al 7 de marzo 2026

¡A preparar la cartera! Los precios del Gas LP en México para esta semana se ubica entre los 17 a los 21 pesos por kilogramo en gran parte del país, mientras que por litro se ubica entre los 9 a los 11 pesos.

Recuerda que el costo de gas puede cambiar dependiendo de la región, pues en algunos lugares de la República Mexicana.

¿En dónde es más barato el Gas LP en México 2026?

Para la semana del 1 al 7 de marzo 2026, el precio del Gas LP más barato está en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas en $17.12 el kilogramo y $9.25 pesos el litro , seguido de Baja California en $18.37 pesos el kilogramo y $9.92 el litro.

Otras de las zonas con el precio más bajo del Gas LP es el municipio de Tlaxcala, ubicándose en $18.00 pesos el kilogramo y en $9.72 litro.

Además de Cuernavaca, Morelos, en $18.26 pesos el kilogramo y en 9.86 pesos el litro.

¿En dónde sale más caro el Gas LP en México?

Por otro lado, en Los Cabos , Baja California Sur, el Gas LP se ubica en 21.78 pesos el kilogramo y en 11.76 el litro, convirtiéndose en la zona más cara.

A este le sigue el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, ubicándose en $18.56 pesos el kilogramo y $10.02 el litro. Después de Nayarit en 19.51 pesos el kilogramo y 10.54 pesos el litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 1 al 7 de marzo 2026

¡Atención, ciudadanos! La Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló que el precio del Gas LP en Ciudad de México (CDMX) se ubica en 18.64 pesos el kilogramo y $10.06 el litro, esto para la semana del 1 al 7 de marzo 2026. El costo de este producto no registró cambios respecto a la semana anterior.

Mientras que el precio del Gas LP en el Estado de México (Edomex) se sube a los 18.64 pesos el kilogramo y a $10.06 el litro.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precio del 1 al 7 de marzo 2026

Para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en Jalisco, el precio del Gas LP está en 18.72 pesos por kilo y 10.07 pesos por litro, mientras que en Monterrey, Nuevo León, el precio del gas alcanza los 18.65 pesos por kilo y 10.11 pesos por litro.