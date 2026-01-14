¿Subió o bajó? Precio de la gasolina HOY 14 de enero de 2026 en México

El costo de los combustibles en México se mantiene como uno de los temas de mayor interés entre los automovilistas. Para hoy miércoles 14 de enero de 2026, en Fuerza Informativa Azteca te presentamos el precio de la gasolina en México.

Este reporte está basado en datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que publica los precios actualizados de la gasolina Regular, Premium y Diésel, información clave para planear gastos y optimizar cada carga; ¡Encuentra gasolina más barata!

¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy en México?

De acuerdo con el reporte oficial, los precios promedio nacionales para este miércoles 14 de enero de 2026 son:

Gasolina Magna (Regular): $23.37 pesos por litro



Gasolina Premium



Diésel: $26.37 pesos por litro.

Precio del Gas Natural Vehicular hoy 14 de enero de 2026

Precio mínimo: $10.99 pesos por litro



Precio promedio: $12.60 pesos por litro



Precio máximo: $14.49 pesos por litro.

Precio de la gasolina en CDMX hoy miércoles 14 de enero de 2026

Gasolina Regular: $23.54 pesos por litro

Gasolina Premium: $26.08 pesos por litro

Diésel: $26.14 pesos por litro.

Precio de gasolina hoy miércoles 14 de enero de 2026 en México|Pexels

Precio promedio de la gasolina en Jalisco hoy 14 de enero de 2026

Magna: $23.76 pesos por litro



Premium: $26.36 pesos por litro



Diésel: $26.42 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 14 de enero de 2026

Precio de la gasolina Regular : $23.61 pesos por litro



: $23.61 pesos por litro Precio de la gasolina Premium : $27.15 pesos por litro



: $27.15 pesos por litro Precio del Diésel: $26.10 pesos por litro.

Gasolina en el Estado de México hoy 14 de enero de 2026

Gasolina Magna : $23.57 pesos por litro



: $23.57 pesos por litro Gasolina Premium: $25.32 pesos por litro

Diésel: $25.88 pesos por litro.

La Ciudad de México se mantiene como la zona de gasolina más barata ($23.54 pesos por litro de Magna), mientras que el estado de Nuevo León registra el precio más alto en gasolina Premium ($27.15 pesos por litro).

¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoymiércoles 14 de enero de 2026?

Cálculos aproximados:

Tanque de 45 litros con gasolina Regular: $1,080 pesos

Tanque de 45 litros con gasolina Premium: $1,150 pesos

Tanque de 65 litros con gasolina Regular: $1,561 pesos

Tanque de 65 litros con gasolina Premium: $1,661 pesos.

Hoy No Circula miércoles 14 de enero de 2026

Antes de salir, recuerda consultar el programa Hoy No Circula para evitar multas. Este miércoles 14 de enero de 2026 aplica conforme al calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).