¿Duro golpe al bolsillo? Precio de la gasolina magna o premium hoy 13 de octubre en México
El precio de la gasolina hoy 13 de octubre ya está aquí; antes de llenar el tanque, checa la cotización de Magna y Premium para encontrar la más barata.
El precio de la gasolina Magna y Premium registró una actualización este lunes 13 de octubre, impactando directamente el bolsillo de los automovilistas en México. La cotización del combustible mostró una ligera variación al alza/baja en los estados de mayor tráfico vehicular.
Conoce la lista de precios oficial y actualizada en tu región para tomar la mejor decisión de compra, y verifica si tu gasolinera local está cumpliendo con el tope de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.42 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.84 pesos
- Diésel precio por litro: 26.14 pesos
Precio del gas natural vehicular 13 de octubre 2025
- Mínimo por litro: 10.99 pesos
- Promedio por litro: 12.58 pesos
- Máximo por litro: 14.49 pesos
Precio de la gasolina en CDMX hoy 13 de octubre 2025
- Gasolina Regular: 23.47 pesos
- Precio de gasolina Premium: 25.59 pesos
- Diésel costo por litro: 25.81 pesos
¿Cuánto cuesta la gasolina en Edomex hoy 13 de octubre 2025?
- Gasolina Regular: 23.60 pesos
- Precio de gasolina Premium: 25.27 pesos
- Diésel costo por litro: 25.70 pesos
Precio de gasolina en Guadalajara 13 de octubre 2025
- Gasolina Regular: 23.84 pesos
- Precio de gasolina Premium: 26.32 pesos
- Diésel costo por litro: 26.15 pesos
Precio de gasolina hoy 13 de octubre 2025 en Monterrey
- Gasolina Regular: 23.39 pesos
- Precio de gasolina Premium: 27.13 pesos
- Diésel costo por litro: 25.75 pesos
¿En qué lugar se más barata la gasonina hoy?
El precio de la gasolina para hoy, 13 de cotubre del 2025, es el que reportan los permisionarios de las gasolineras con base en las obligaciones establecidas con la Comisión Reguladora de Energía (CRE); ¿En dónde es más barato el litro de gasolina?
En Cárdenas, en el estado de Tabasco, es una de las zonas donde el precio de la gasolina es más barato, donde el litro cuesta 23.29 pesos. En tanto que en San Nicolás de los Garza, Nuevo León es el lugar más caro, donde el combustible es vendido a 27.59 pesos por litro.