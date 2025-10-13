¿Duro golpe al bolsillo? Precio de la gasolina magna o premium hoy 13 de octubre en México

El precio de la gasolina Magna y Premium registró una actualización este lunes 13 de octubre, impactando directamente el bolsillo de los automovilistas en México. La cotización del combustible mostró una ligera variación al alza/baja en los estados de mayor tráfico vehicular.

Conoce la lista de precios oficial y actualizada en tu región para tomar la mejor decisión de compra, y verifica si tu gasolinera local está cumpliendo con el tope de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.42 pesos



precio por litro: 23.42 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 25.84 pesos



por litro: 25.84 pesos Diésel precio por litro: 26.14 pesos

Precio del gas natural vehicular 13 de octubre 2025

Mínimo por litro : 10.99 pesos



: 10.99 pesos Promedio por litro : 12.58 pesos



: 12.58 pesos Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 13 de octubre 2025

Gasolina Regular: 23.47 pesos

Precio de gasolina Premium: 25.59 pesos

Diésel costo por litro: 25.81 pesos

¿Cuánto cuesta la gasolina en Edomex hoy 13 de octubre 2025?

Gasolina Regular : 23.60 pesos



: 23.60 pesos Precio de gasolina Premium : 25.27 pesos



: 25.27 pesos Diésel costo por litro: 25.70 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 13 de octubre 2025

Gasolina Regular : 23.84 pesos



: 23.84 pesos Precio de gasolina Premium : 26.32 pesos



: 26.32 pesos Diésel costo por litro: 26.15 pesos

Precio de gasolina hoy 13 de octubre 2025 en Monterrey

Gasolina Regular : 23.39 pesos



: 23.39 pesos Precio de gasolina Premium : 27.13 pesos



: 27.13 pesos Diésel costo por litro: 25.75 pesos

¿En qué lugar se más barata la gasonina hoy?

El precio de la gasolina para hoy, 13 de cotubre del 2025, es el que reportan los permisionarios de las gasolineras con base en las obligaciones establecidas con la Comisión Reguladora de Energía (CRE); ¿En dónde es más barato el litro de gasolina?

En Cárdenas, en el estado de Tabasco, es una de las zonas donde el precio de la gasolina es más barato, donde el litro cuesta 23.29 pesos. En tanto que en San Nicolás de los Garza, Nuevo León es el lugar más caro, donde el combustible es vendido a 27.59 pesos por litro.