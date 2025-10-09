Desde la mañana del martes, diversas gasolineras en Cancún, Quintana Roo, permanecen sin servicio debido a una falla en el sistema interno de despacho de combustible, lo que ha generado caos, desabasto y el malestar entre los automovilistas. La situación afecta principalmente a una empresa concesionaria con presencia en varios puntos de la ciudad, cuyos empleados confirmaron que el sistema de ventas se encuentra bloqueado, impidiendo el despacho de la gasolina.

Falla en el sistema interno paraliza el servicio en varias estaciones de Cancún

"Gasolina sí hay, pero el sistema no nos deja despachar”, explicó uno de los trabajadores, mientras mostraba las bombas inactivas.

Esta falla ha provocado complicaciones no solo para los conductores, sino también para trabajadores que dependen del suministro diario para llegar a sus empleos o realizar sus actividades cotidianas.

Conductores reportaron que al intentar cargar gasolina o diésel, los encargados simplemente informan que el sistema está caído. En otras estaciones, aunque se logra despachar combustible, no se entrega el comprobante de pago, lo que aumenta la incertidumbre entre los clientes que buscan garantías de transparencia y precio.

“Mi nuera fue a varias gasolineras y no encontró gasolina”, comentó una vecina afectada, reflejando la molestia generalizada entre los habitantes.

⛽️ #Cancún enfrenta desabasto de gasolina desde hace más de 24 hrs por falla en sistema interno de una empresa concesionaria.



Largas filas, confusión y falta de comprobantes afectan a automovilistas y trabajadores.



Jiovanni Zamora con la información en #PrimeraLínea pic.twitter.com/ZetXAkSDxT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 9, 2025

Automovilistas y trabajadores resienten los efectos del desabasto de combustible

A pesar del tiempo transcurrido, la empresa involucrada no ha emitido un comunicado oficial para informar las causas o el tiempo estimado de solución, lo que ha generado confusión entre los usuarios. Algunos empleados mencionan que se trata de un problema de sincronización del software con las bombas, aunque la versión no ha sido confirmada.

Mientras tanto, otras gasolineras que no pertenecen a la misma cadena continúan operando con largas filas de automovilistas, que reportan esperas de hasta 30 minutos para poder cargar combustible.

Se espera que en el transcurso del día el servicio se restablezca gradualmente, aunque las autoridades aún no han ofrecido una postura oficial sobre el origen de la falla.