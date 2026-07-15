¡Cambian las monedas de 10 pesos! Estas serán las modificaciones

¿Te has fijado bien en el material de tus monedas de 10 pesos? Si eres de los que observa los detalles, pronto notarás algo diferente. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y en coordinación con el Banco de México, ha dado a conocer una actualización importante sobre cómo se fabricarán estas monedas a partir de este año y que busca reducir el costo de producción.

¿Qué es lo que va a cambiar en las monedas de 10 pesos?

Hasta ahora, el centro de la moneda de 10 pesos se fabricaba con una aleación conocida como "alpaca plateada". Sin embargo, tras analizar diversas opciones técnicas y buscar la alternativa más eficiente, las autoridades han decidido realizar un cambio estratégico: el centro de la moneda dejará de ser de alpaca y pasará a ser de acero recubierto de níquel.

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¿Por qué este ajuste a las monedas de 10 pesos?

No se trata de un cambio al azar. Esta decisión responde a una actualización en la normativa monetaria donde el Banco de México propone materiales alternativos para optimizar la producción de monedas.

Tras evaluar las recomendaciones técnicas, la Secretaría de Hacienda determinó que este nuevo material (acero recubierto de níquel) es la opción más adecuada para las piezas que comenzarán a circular.

¿Debo preocuparme por mis monedas de 10 pesos actuales?

¡Para nada! Este ajuste o modificación solo es una actualización. Las monedas de 10 pesos que ya tienes siguen siendo totalmente válidas y mantienen su valor nominal.

La transición hacia esta nueva composición será gradual, así que es probable que con el paso de los meses empieces a encontrar esta nueva versión circulando junto con las que ya conocemos.

La próxima vez que tengas una moneda de 10 pesos en la mano, intenta ver si notas la diferencia en el brillo o el tacto del centro; es un pequeño cambio en la historia de nuestro dinero cotidiano.

