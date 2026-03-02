¿Subió o bajó? Así el precio de la gasolina en México hoy lunes 2 de marzo

Arrancamos este 2 de marzo de 2026 con ligeros movimientos en el precio de la gasolina. Si te toca cargar combustible, es importante que sepas que el promedio nacional se mantiene estable, pero la ubicación de tu gasolinera favorita puede hacer una gran diferencia en tu bolsillo.

En Azteca Noticias te compartimos en qué parte de México se encuentra el precio más bajo del combustible para este lunes 2 de marzo de 2026.

Precio de la gasolina en México hoy lunes 2 de marzo

A nivel nacional, estos son los precios que encontrarás en la mayoría de las estaciones este lunes:



Gasolina Regular: 23.24 pesos por litro

Gasolina Premium: 25.61 pesos por litro

Diésel: 26.23 pesos por litro

Si buscas una opción más económica para tu bolsillo y el medio ambiente, el Gas Natural Vehicular (GNV) se vende hoy con un mínimo de 10.99 pesos, un promedio de 12.60 y un máximo de 14.49 pesos por litro.

Precio del gas natural vehicular hoy 2 de marzo

Para quienes utilizan alternativas más económicas, el gas natural vehicular presenta los siguientes rangos:



Mínimo por litro: 10.990 pesos

Promedio por litro: 12.601 pesos

Máximo por litro: 14.490 pesos

Precio de la gasolina en la CDMX hoy 2 de marzo

El costo de la gasolina en la capital se encuentra así:

Ciudad de México (CDMX):



Regular: 23.376

Premium: 25.891

Diésel: 25.992

Precio de la gaoslina en el Edomex hoy 2 de marzo

Estado de México (Edomex):



Regular: 23.53

Premium: 25.28

Diésel: 25.82

¿Por qué en Texas la gasolina es barata y en México impagable? La verdad detrás del precio

Precio de la sagolina en Guadalajara hoy 2 de marzo

Jalisco (Guadalajara):



Regular: 23.629

Premium: 26.182

Diésel: 26.230

Precio en de la gasolina en Monterrey, Tijuana y Veracruz

El costo del combustible varía según la logística y la región. Aquí te dejamos los precios en otras de las zonas con mayor movilidad:



Nuevo León (Monterrey): Regular 23.579, Premium 27.059 y Diésel 25.939.

Tijuana: Regular 22.88, Premium 25.16 y Diésel 25.26.

Veracruz: Regular 23.55, Premium 24.75 y Diésel 25.91.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Si comparamos con nuestro vecino del norte, los precios por litro (convertidos a moneda nacional) muestran una diferencia notable:



Regular: $2.997 dólares (51.83 pesos)

Premium: $3.861 dólares (66.77 pesos)

Diésel: $3.770 dólares (65.20 pesos)

¿Dónde es más barato cargar gasolina hoy?

De acuerdo con los reportes de los permisionarios ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Tijuana se posiciona este lunes como una de las zonas con el precio más accesible para la gasolina Regular (22.88 pesos). Por el contrario, Monterrey registra uno de los costos más altos en la versión Premium, superando los 27 pesos por litro.

Recuerda que usar el octanaje adecuado para tu motor no solo cuida tu vehículo, sino también tu cartera a largo plazo.