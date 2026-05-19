Se acerca el frente frío 51 a México con fuertes lluvias y una ola de calor en 15 estados

Nos despedimos de la temporada de frentes fríos con la llegada del Frente Frío 51, el cual ingresará por la frontera norte de México, pero mientras tanto, este martes 19 de mayo prevalecerá un clima caluroso con fuertes lluvias.

Para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias intensas, así como fuertes vientos y posible caída de granizo gracias a una vaguada en niveles altos de la atmósfera, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad.

¿En qué estados de México se prevén fuertes lluvias?

En los estados del norte y noreste, se encuentra una línea seca, que es una frontera que separa una masa de aire muy seco con una masa de aire muy húmedo.

Esto provocará lluvias torrenciales, granizadas e incluso el riesgo de formación de torbellinos en los siguientes estados:



Lluvias muy fuertes: Coahuila (norte), Nuevo León (este y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (norte y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Veracruz (norte).

Coahuila (norte), Nuevo León (este y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (norte y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Veracruz (norte). Lluvias fuertes: Guanajuato (noreste), Puebla (norte y centro), Tlaxcala, Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte) y Chiapas (sur).

Guanajuato (noreste), Puebla (norte y centro), Tlaxcala, Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte) y Chiapas (sur). Chubascos: Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.

Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Lluvias aisladas: Aguascalientes, Colima, Yucatán y Quintana Roo.

Se prevén #Lluvias de fuertes a muy fuertes en zonas del noroeste, oriente, centro y sureste de #México. Para dichas regiones también se prevén #Vientos de fuertes a muy fuertes con rachas de hasta 80 km/h y posibles #Tolvaneras. Ésta y más información en https://t.co/p9NXJ2Gp08 pic.twitter.com/d8D8Ztqd6k — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 19, 2026

Ola de calor no se va de México: 15 estados con altas temperaturas

Pero, si hace tanto calor, ¿por qué llueve? Aunque parezca contradictorio, las lluvias conviven con una circulación anticiclónica, la cual actúa como una “tapa” que calienta el aire en las capas medias de la atmósfera, manteniendo la onda de calor con temperaturas de hasta 45 °C en gran parte del país.



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (centro y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (sur), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (este y sureste), Chiapas (centro y oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (noroeste) y Yucatán (oeste y suroeste).

Sonora (sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (centro y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (sur), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (este y sureste), Chiapas (centro y oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (noroeste) y Yucatán (oeste y suroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.

Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México (suroeste).

Ante el índice extremadamente alto de #RadiaciónUV en la Ciudad de México, atiende las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/2DzmMFkHG4 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 18, 2026

¿Va a llover este martes 19 de mayo en CDMX y Edomex?

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado y ambiente fresco en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Por la tarde, la probabilidad de lluvias fuertes aumentará, especialmente en zonas del norte, centro y este.

En la capital del país se prevén temperaturas de entre 12 y 29 grados, mientras que en Toluca oscilarán entre 7 y 24 grados.