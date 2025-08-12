“¿Qué clase de actitud es esta?”: Diputados ignoran discurso de joven premiada

Este martes, en una ceremonia solemne realizada en el Congreso de la Ciudad de México, Ana Karen Sotelo Salazar, fue reconocida con el Premio de la Juventud 2025.

El evento tuvo lugar en el marco del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora cada 12 de agosto para visibilizar los desafíos y aspiraciones de los jóvenes en todo el mundo.

“Que pongan atención": Galardonada con Premio de la Juventud exige a diputados

Durante su intervención desde el pleno del Congreso, Ana Karen Sotelo emitió un fuerte reclamo dirigido a los legisladores presentes.

Lamentó la falta de atención que suelen recibir los jóvenes por parte de los representantes políticos, incluso en un momento tan significativo como la entrega de este reconocimiento.

Ni cuando nos entregan un premio nos ponen atención”, denunció Sotelo frente a diputados y diputadas que, según ella, estaban más pendientes de sus propias conversaciones que de escuchar a la juventud.

La galardonada exhortó a que se preste verdadera atención a las voces de la juventud en el ámbito legislativo, destacando que los jóvenes se esfuerzan por llegar y participar activamente en estos espacios.

En sus palabras, “¿Qué clase de actitud es esta!?” para describir la aparente indiferencia de los legisladores durante su discurso.

Este martes, en el Congreso de la Ciudad de México, Ana Karen Sotelo recibió el Premio de la Juventud 2025. Durante su discurso, la joven hizo un llamado a los legisladores para que pongan atención en el combate al crimen organizado, pero sobre todo, para que la juventud sea… pic.twitter.com/5Rm5yesVnt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 12, 2025

¿Qué dijo la galardonada por el Premio a la Juventud?

Ana Karen Sotelo también enfatizó la gravedad de los problemas que enfrentan los jóvenes, particularmente en el combate al crimen organizado, un tema que considera prioritario para las nuevas generaciones.

“Sí, somos el futuro, pero ¿qué pasa con el presente?”, cuestionó, subrayando la importancia de atender las necesidades actuales y no solo pensar en el porvenir.

Durante su llamado, hizo un rechazo contundente a la inacción y a la indiferencia social: “Nos moriremos de hambre hoy y mañana aplaudimos… ¡No!”, instando a que tanto el gobierno como la ciudadanía trabajen de manera conjunta para garantizar mejores condiciones de vida y seguridad para la juventud.

¿Por qué se celebra el Día de la Juventud?

La entrega del Premio de la Juventud 2025 coincidió con el Día Internacional de la Juventud, establecido por la Organización de las Naciones Unidas el 12 de agosto. Esta fecha busca sensibilizar sobre los problemas que enfrentan los jóvenes y promover su participación activa en el desarrollo social y político del país.

El mensaje de Ana Karen Sotelo resonó con fuerza como un llamado urgente para que se reconozca y atienda el papel crucial de los jóvenes en la sociedad mexicana, no solo como el futuro, sino como protagonistas del presente.