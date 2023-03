Premios Oscar 2023: Estas son las mujeres que han sido nominadas como mejor directora

¡Son solo siete! Desde la primera celebración de los Premios de la Academia hasta entrega número 95 de los Premios Oscar 2023, muy pocas mujeres han recibido una nominación a la estatuilla que reconoce lo mejor del cine de Hollywood en la categoría de mejor directora; estas son sus historias.

Los Premios Oscar tienen su origen el 16 de mayo del año 1929, cuando ostentaban el título de “Premio de la Academia al Mérito”, desde entonces se ha buscado reconocer lo mejor del cine de Hollywood, incluyendo categorías, como:



Mejor película

Mejor director o directora

Mejor actor

Mejor actriz

A lo largo del tiempo son solo 7 las mujeres que han sido nominadas a recibir una estatuilla de los Premios Oscar, iniciando por Lina Wertmüller en 1977 con la cinta ‘Pascualino siete bellezas’.

Pese a que Lina Wertmüller no recibió el premio como mejor directora en 1977, sí hizo historia al ser la primera mujer en recibir la primera nominación a la estatuilla en la categoría de Mejor Dirección.

Casi 20 años, otra mujer fue nominada como mejor directora por la película The Piano. Se trata de Jane Campion, quien en 1994 pasó a la historia al recibir la segunda nominación en categoría de Mejor Dirección, lamentablemente al igual que Lina Wertmüller no triunfó en la premiación, sino hasta 2023 con la cinta The Power of the Dog.

La tercera mujer en ostentar la nominación a mejor dirección en los Premios Oscar fue Sofia Coppola en 2004 por la cinta Lost in Translation. Nuevamente, no triunfo en la categoría de Mejor Dirección, pero su película sí fue premiada por en la categoría mejor guion original.

Casi 6 años después, Kathryn Bigelow paso a la historia como la primera mujer en ganar los Premios Oscar a Mejor Dirección por la cinta ‘The Hurt Locker’ en 2010. De ahí seguirín las nominaciones de:



Greta Gerwig - 2017: Lady Bird

Emerald Fennell - 2021: Promising Young Woman

En los Premios Oscar de 2021, la Academia fue reconocida al nominar a dos mujeres por primera vez en la categoría de mejor dirección, ganando la estatuilla de bronce Chloé Zhao por ‘Nomadland’.

¿Quién fue la primera mujer en ganar un Oscar?

Pese a que el reconocimiento en mejor dirección se dio en 2010, la primera mujer en ganar un Oscar fue Janet Gaynor, quien en 1929, logró llevarse la estatuilla de bronce por su trabajo en tres películas:



El ángel de la calle (1928)

El séptimo cielo (1927)

Amanecer (1927)

Se dice que la belleza de Janet Gaynor inspiró la creación de la primera princesa de Disney: Blancanieves, cinta que vio la luz en 1927.

Las mujeres con más nominaciones en los premios Oscar

Las mujeres con más nominaciones a lo largo del tiempo desde la celebración de los Premios Oscar en 1929, son:



Meryl Streep - De un total de 21 nominaciones ha conseguido tres estatuillas de la Academia

Katharine Hepburn - De 14 nominaciones han conseguido 4 estatuillas.

Bette Davis - De 10 nominaciones ha conseguido dos estatuillas.

¿Quién es la mujer que ha ganado más premios Oscar?

Katharine Hepburn se ha coronado como la mujer que más premios de la Academia ha conseguido, logrando ser un referente como la mayor estrella femenina de la historia de Hollywood.

En total han sido cuatro veces que Katharine Hepburn ha logrado conseguir un Premio Oscar, en la categoría de mejor actriz protagonista por las cintas: