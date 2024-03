“Fue alucinante”, el mexicano Rodrigo Prieto revela en los Premios Oscar 2024 cómo fue trabajar con Martin Scorsese

Durante la alfombra roja de la Premios Oscar 2024, en Los Ángeles, el mexicano Rodrigo Prieto reveló cómo fue la experiencia de trabajar con el reconocido director Martin Scorsese en Killers of the Flower Moon, película por la que está nominado en la última edición de los galardones.

En entrevista con el “Capi” Pérez de TV Azteca, el cinefotógrafo habló sobre cómo es colaborar con uno de los cineastas más reconocidos de la industria.



El nominado por su trabajo en la película Killers of the Flower Moon, no dejó pasar la oportunidad de reconocer lo que significa trabajar junto a Scorsese, a quien describió como una persona muy clavada en la autenticidad, además, resaltó la forma en que disfrutaron el proceso.

“Fue alucinante una exploración muy profunda, mucha experimentación, Colaborar con él, plantearle ideas y encontrar cómo fotografiar esta historia fue un proceso muy bonito”, contó durante la alfombra roja de los Premios Oscar 2024, en vivo por TV Azteca.

Rodrigo Prieto nos cuenta como fue su experiencia trabajando con Martin Scorsese. 📽️🎬 Todo el proceso que tuvieron que llevar a cabo juntos para poder contar una historia, adaptada a la pantalla grande. ✨



Resaltó que a lo largo de la grabación fueron muy cuidados los aspectos visuales, principalmente, por la autenticidad que buscaban darle a la película.

“Scorsese es muy clavado en la autenticidad, nos asesoramos con los Osage, la historia de ellos no se ha contado en realidad Sí fue muy cuidado todo ese trabajo de visualización, como se relacionan con ellos. Scorsese es un director que permite a los actores sus ideas Lilly sí fue muy influyente para la película y los otros actores”, dijo el mexicano nominado en los Premios Oscar 2024.

¿Quién es Rodrigo Prieto, mexicano nominado al Oscar?

Rodrigo Prieto nació el 23 de noviembre de 1965 en la Ciudad de México, desde pequeño mostró su pasión por el cine, razón por la que decidió estudiar en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), en donde destacó por su talento.

El cinematógrafo y director es uno de los mexicanos más reconocidos, en cuatro ocasiones ha sido nominado a los Premios Oscar; en 2020 estuvo contemplado por su labor en El Irlandés y 2017 por la cinta Silencio. Remontándonos al 2006, lo nominaron por su excelente trabajo en Brokeback Mountain de Ang Lee.