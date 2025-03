Esta es la capacidad que tiene el Dolby Theatre; ¿por qué se hacen ahí los Premios Oscar 2025?

El Dolby Theatre, ubicado en el corazón de Los Ángeles, California, ha sido el escenario de la prestigiosa ceremonia de los Premios Oscar desde el año 2002. Este icónico recinto, situado entre Hollywood Boulevard y Highland Avenue será sede del gran evento.

La exclusividad de los Premios Oscar es tal que, incluso para los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la asistencia a la ceremonia no está garantizada.

¿Cuál es la capacidad del Dolby Theatre, sede de los Oscar 2025?

Tiene una capacidad para 3,400 espectadores distribuidos en cuatro niveles y 20 palcos. El Dolby Theatre, anteriormente conocido como el Kodak Theatre, fue inaugurado en noviembre de 2001 con el propósito específico de albergar la ceremonia de los Premios Oscar. Desde su inauguración y hasta el año 2012, la empresa Eastman Kodak Company invirtió 75 millones de dólares para adquirir los derechos de nombre del teatro.

No obstante, a principios de 2012, la empresa Eastman Kodak Company se declaró en bancarrota y se vio imposibilitada para continuar su patrocinio. Durante algunos meses, el teatro fue conocido como The Hollywood and Highland Center.

En mayo de 2012, los Laboratorios Dolby firmaron un contrato de patrocinio que expira en 2032, convirtiéndose en los nuevos patrocinadores del recinto. Como resultado, el teatro fue renombrado como The Dolby Theatre, nombre que conserva hasta la actualidad.

Dolby Theatre: una obra arquitectónica que engalana a lo mejor del cine

El Dolby Theatre no solo es famoso por ser la sede de los Premios Oscar, sino también por su diseño arquitectónico y su tecnología de vanguardia. El teatro cuenta con un escenario de 34 metros de ancho por 18 metros de largo, lo que lo convierte en uno de los escenarios más grandes de los Estados Unidos. Además, está equipado con un sistema de sonido Dolby 3D que ofrece una experiencia inmersiva para los espectadores.

A lo largo de los años, el Dolby Theatre ha sido testigo de momentos históricos en la industria del cine, desde discursos emotivos hasta presentaciones musicales inolvidables. El teatro se ha convertido en un símbolo de excelencia y prestigio, y su nombre está indisolublemente ligado a la magia de los Premios Oscar.