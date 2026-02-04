Ruta Dorada: las 5 películas internacionales nominadas a Premios Oscar que encienden el debate político

En la antesala de los Premios Oscar 2026, la categoría de Mejor Película Internacional no solo destaca por su calidad cinematográfica, sino por el contenido apasionado y político que presentan sus nominadas. Este año, las 5 películas seleccionadas no “rehuyen” de los temas incómodos como la represión, las guerras, la memoria histórica y la responsabilidad del poder, de hecho hasta ponen en evidencia que el cine puede ser tanto arte como espejo social.

Mejor Película Internacional: ¿Qué nominadas están marcando tendencia?

“It Was Just an Accident” (Irán/Francia)

Dirigida por Jafar Panahi, esta película es una crítica directa al aparato estatal iraní. La historia explora cómo sucesos trágicos son encubiertos por estructuras de poder que evitan rendición de cuentas. Panahi, cineasta perseguido y censurado en Irán , filmó la cinta en secreto, sin permisos oficiales y con actrices que no usaron hijab , lo que convierte la nominación en un acto político en sí mismo, representando a Francia en la contienda.



Dirigida por Jafar Panahi, esta película es una crítica directa al aparato estatal iraní. La historia explora cómo sucesos trágicos son encubiertos por estructuras de poder que evitan rendición de cuentas. Panahi, cineasta perseguido y censurado en , filmó la cinta en secreto, sin permisos oficiales y con actrices que no usaron , lo que convierte la nominación en un acto político en sí mismo, representando a Francia en la contienda. “Sirât” (Marruecos / España)

Dirigida por Oliver Laxe y con producción de Pedro Almodóvar Sahara, la militarización y la marginalización, lo que ha provocado reacciones y acusaciones de “mala imagen” en Marruecos.



“O Agente Secreto” (Brasil)

La cinta de Kléber Mendonça Filho retrata la década de los setenta durante la dictadura militar de Brasil, mediante una trama de espionaje interno y vigilancia política, muestra cómo el Estado utilizó el miedo como herramienta de control social. Críticos ven en su narrativa una reflexión acerca de la memoria histórica y las secuelas del autoritarismo en Brasil.



La cinta de Kléber Mendonça Filho retrata la década de los setenta durante la dictadura militar de Brasil, mediante una trama de espionaje interno y vigilancia política, muestra cómo el Estado utilizó el miedo como herramienta de control social. Críticos ven en su narrativa una reflexión acerca de la memoria histórica y las secuelas del “The Voice of Hind Rajab” (Túnez/México)

Dirigida por Kaouther Ben Hania, esta película reconstruye la llamada real de Hind Rajab Hamada , una niña palestina atrapada durante un ataque militar en Gaza . El enfoque íntimo ha generado emociones intensas y debates sobre la parcialidad política del relato, pero también ha sido elogiado por dar rostro a una estadística invisible.



Dirigida por Kaouther Ben Hania, esta película reconstruye la llamada real de , una niña palestina atrapada durante un . El enfoque íntimo ha generado emociones intensas y debates sobre la parcialidad política del relato, pero también ha sido elogiado por dar rostro a una estadística invisible. “Sentimental Value” (Noruega/Europa)

Este filme europeo, con actuaciones destacadas de Renate Reinsve y Stellan Skarsgård, se adentra en el trauma histórico y la memoria colectiva, explorando cómo las decisiones del pasado siguen afectando a las generaciones actuales; su conflicto es moral y universal, ya que se aleja de lo bélico para tocar lo íntimo y lo humano.

Mejor Película Internacional: categoría en los Premios Oscar, que llama la atención global

Estas cinco películas demuestran que el cine internacional no solo busca un consenso, sino conversación; más allá del entretenimiento, las nominaciones de los Premios Oscar 2026 están generando diálogos globales sobre poder, injusticia y memoria; ¿crees que el cine debería abordar temas políticos o debería limitarse al entretenimiento?