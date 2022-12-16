Preocupación en Colombia ante actividad del volcán Nevado del Ruiz

El Servicio Geológico de Colombia informó que en el seguimiento del fenómeno volcánico que se realiza semanalmente, el volcán Nevado del Ruiz continúa con el registro de señales sísmicas de fluidos, así como algunas emisiones de ceniza observadas a través de cámaras instaladas alrededor de este, lo que ha causado preocupación entre los habitantes.

"El registro de estas señales que están asociadas a sismicidad de movimiento de fluidos al interior de los conductos Volcánicos ha registrado un incremento y está sismicidad en parte ha estado asociada con las emisiones de ceniza", dijo Lina García, coordinadora del Servicio Geológico Colombiano Caldas.

Columna de ceniza del volcán ha llegado hasta los 1,400 metros

La altura de la columna de ceniza del volcán ha llegado hasta los 1,400 metros, haciendo que la dirección de los vientos lleven las partículas hasta centros poblados de Caldas y Risaralda.

Boletín semanal de actividad del volcán Nevado del Ruiz del 06 de diciembre al 12 de diciembre de 2022https://t.co/2YapZpDEdx#SGCVolcanes pic.twitter.com/Iqu99p3BVo — Servicio Geológico (@sgcol) December 13, 2022

"El viento ha estado por miembros hacia el nor occidente y eso ha provocado la caída de ceniza en Ma izakes, en Villamaría y en Chinchiná y también ha variado hacia el sur occidente y hemos tenido la caída de ceniza en Pereira, en Dosquebradas y Santarosa de Cabal" precisó Lina García, coordinadora del Servicio Geológico de Colombia Caldas.

Hay que limpiar 3 ó 4 veces al día por ceniza

Además de la preocupación, los locatarios dicen que tienen la necesidad de barrer y limpiar hasta 3 ó 4 veces los muebles porque es demasiada la ceniza que a caído.

Se advierte que la caída de ceniza puede permanecer, por lo que se hacen se hacen recomendaciones "a toda la comunidad, a utilizar el tapabocas para cubrirnos Nariz y Boca para evitar infecciones respiratorias, todo esto aunado a la temporada de lluvias que son muy latentes por estos días", externó Félix Giraldo Coordinador de Gestión del Riesgo de Caldas.

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Recomendaciones por actividad del volcán

Debido al aumento de la actividad sísmica, en Manizales y otros municipios aledaños se evidencia la ceniza en medio de las calles y vehículos. Las autoridades de gestión del riesgo recomiendan a los ciudadanos el uso de tapabocas, lentes oscuros y evitar frotarse los ojos.

Así mismo, se deben mantener las puertas y ventanas cerradas para evitar que la ceniza caiga sobre las personas.

Desde la aeronáutica civil se confirmó el cierre preventivo en las operaciones aéreas del aeropuerto la Nubia, por la presencia de ceniza en el espacio aéreo y por el lavado de la pista principal.

El Servicio Geológico de Colombia no descarta que el volcán siga emitiendo gases y ceniza, los cuales se dispersarán dependiendo con el régimen de los vientos que haya en el momento de la emisión.

A su vez, no descartaron que el Nevado del Ruíz sufra alguna aceleración en el proceso volcánico que conlleve al aumento en la actividad.