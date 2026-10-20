Prepa en línea-SEP abre convocatoria 2026: Fechas de registro, requisitos y cómo estudiar gratis desde casa

Si estás buscando terminar la prepa pero no tienes tiempo para ir a un plantel o prefieres estudiar a tu propio ritmo, esta oportunidad te interesa. La Secretaría de Educación Pública, SEP, abrió el registro para la nueva convocatoria de Prepa en Línea-SEP, correspondiente a la Generación 94.

El trámite es completamente gratuito y se hace en internet.

Estas son las fechas, los requisitos y la documentación que necesitas para inscribirte.

Fechas clave para registrarte a la Prepa en Línea-SEP

Si quieres formar parte de esta generación, debes tomar en cuenta que las inscripciones están disponibles desde el lunes 19 y hasta el próximo miércoles 28 de octubre.

El trámite se hace en línea, por lo que debes juntar tus papeles con tiempo para completar el formulario dentro del plazo fijado por las autoridades educativas.

💻 ¿Quieres cursar el bachillerato sin trasladarte a un plantel? ¡Prepa en Línea-SEP puede ser para ti! Ya está disponible la convocatoria de la Generación 94.



Estudia desde donde estés y avanza a tu propio ritmo con esta modalidad educativa. 📚



📅 Tienes del 19 al 28 de… pic.twitter.com/9lkMouSoPf — SEP México (@SEP_mx) October 19, 2026

¿Cómo funciona el plan de estudios de Prepa en Línea-SEP?

El programa tiene una duración total de 2 años y 6 meses. Durante este tiempo cursarás 23 módulos de aprendizaje organizados en 5 áreas disciplinares, junto con una formación orientada al trabajo.

Al ser una modalidad no escolarizada, tú decides en qué momento del día entras a la plataforma para revisar los contenidos y entregar tus tareas.

Requisitos de nacionalidad y documentos solicitados

Pueden inscribirse personas de nacionalidad mexicana, sin importar si viven en México o en el extranjero, y personas extranjeras con estancia legal en el país.

Al momento de hacer el registro debes tener a la mano acta de nacimiento, CURP, certificado de secundaria y un correo electrónico personal que no se haya usado en convocatorias anteriores.

En el caso de los menores de edad, se pide una autorización de los padres y la identificación oficial del tutor.

Lo que necesitas para estudiar la prepa en Línea-SEP

Al ser un programa 100% virtual, vas a necesitar un dispositivo electrónico como computadora, tableta o teléfono inteligente con conexión a internet.

También requieres bocinas, micrófono, lector de archivos PDF y paquetería básica para elaborar textos o presentaciones.

La SEP recomienda utilizar preferentemente computadora para facilitar el envío de las actividades.

Beneficios de estudiar en la Prepa en Línea-SEP

Esta opción educativa te permite combinar el estudio con el trabajo u otras actividades diarias, ahorrando tiempo y dinero en traslados.

Al concluir todos los módulos obtendrás un certificado con validez oficial reconocido en todo el país.