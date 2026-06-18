Errores en el Acta de Nacimiento: Así podrás corregir en línea desde cualquier parte

¿Tu acta de nacimiento tiene errores? Si quieres resolver una letra mal en el apellido o dar de alta un documento que no aparce en el sistema, autoridades del Registro Civil anunciaron una nueva forma de modificar tus documentos oficiales sin necesidad de complicarse la vida.

¿Cómo puedes hacerlo en línea?

Arreglar errores en el acta de nacimiento

Hasta ahora, si tu acta de nacimiento presentaba un error en tu nombre o apellidos, el proceso para arreglarlo te obligaba a ir físicamente hasta el municipio o estado donde fuiste registrado.

Este trámite requería acudir de forma presencial a las oficinas, abrir un expediente, esperar un promedio de 30 días hábiles para que se aplicara el cambio en los libros físicos y volver a viajar para recoger el papel corregido.

Ahora puedes corregir tu acta en línea

A partir del 22 de junio de 2026, las reglas cambian. El proceso se va a volver digital, lo que significa que cualquier persona que viva en México o en el extranjero podrá modificar su documento oficial mediante una página web del gobierno.

Ya no importará la distancia ni el lugar de origen, pues todo el seguimiento se resolverá de manera remota.

Trámites de los 32 registros civiles en un solo portal

La nueva herramienta no solo será para las actas de nacimiento. El portal concentrará los archivos y servicios de las 32 entidades federativas del país; los usuarios tendrán la posibilidad de realizar trámites correspondientes a actas de matrimonio y de defunción desde la misma cuenta de usuario, agilizando las gestiones familiares.

Las cuatro correcciones en sistema que podrás solicitar

La plataforma estará habilitada para resolver problemas específicos que antes se trababan en ventanilla.

Podrás ingresar solicitudes para la aclaración administrativa si tu nombre completo tiene fallas, pedir la captura de actas en el sistema en caso de que tus datos no aparezcan digitalizados, dar seguimiento a la inscripción de sentencias para registrar divorcios y realizar la certificación de la CURP para vincularla directamente a tu acta.

Sistema disponible y en operación a partir del 22 de junio

Las funciones de corrección estarán completamente abiertas para el público en general a partir del próximo lunes 22 de junio.

Las autoridades recordaron que los ciudadanos deben escanear sus documentos de identidad vigentes para subirlos al portal al momento de abrir el reporte, esto para garantizar que se valide el cambio de forma segura.