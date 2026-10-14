Incendian y vandalizan escuela primaria en Poza Rica, Veracruz; Rocío Nahle aún no les da respuesta a los alumnos

Alumnos de la escuela primaria “Ignacio Zaragoza” en Poza Rica, Veracruz, deben tomar clases en el plantel, el cual presenta no sólo daños estructurales, sino que vándalos incendiaron uno de los salones, sin que las autoridades de la entidad solucionen esta problemática.

Aulas quemadas y robos: la crisis de inseguridad en la primaria Ignacio Zaragoza

Azteca Noticias realizó un recorrido donde quedó en evidencia un salón con rastros de humo negro, el cual fue destrozado por las llamas. El personal del plantel narró que un grupo de vándalos causó estos destrozos.

“Aun así se regresó a la escuela, supuestamente no debe ser habitable, más las aulas donde nos encontramos ahorita, en mi caso ahí tengo la dirección y esa aula está en riesgo”, afirmó Mena Blanco Gallardo, directora del plantel.

Clases en el jardín y bajo el calor: la realidad de los alumnos en Poza Rica

La directora afirmó que, debido a que la barda perimetral de la escuela es muy baja, los vándalos suelen entrar al plantel. En otras ocasiones, incluso robaron ventiladores, lo que causa que las clases deban ser impartidas en el jardín, al lado de árboles, debido a que el calor dentro de los salones es insoportable.

Exigen intervención de las autoridades educativas en Veracruz

Cristian Moisés Ramírez, maestro de la escuela “Ignacio Zaragoza”, pidió a las autoridades del gobierno de Rocío Nahle, así como a la secretaria de Educación estatal, Raquel Bonilla, que tomen cartas en el asunto, principalmente porque les preocupa la integridad de los menores de edad y de sus compañeros profesores.

“Uno de los problemas que tenemos fuertes es la inseguridad; nuestra escuela ha sido vandalizada ya en diferentes ocasiones y nos trajeron material y, desafortunadamente, nos lo robaron”, afirmó el docente.

Inseguridad y daño estructural afecta a más planteles del estado

Este no es el primer problema con una escuela en Veracruz. En Pueblo Viejo, 200 alumnos de una primaria deben tomar clases en una cancha deportiva, debido a que su plantel original fue declarado con riesgo de colapso.

Además, en Veracruz, la secundaria “Salvador Díaz Mirón” sufrió tres veces de robos durante las pasadas vacaciones de verano.