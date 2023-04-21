¿Cuáles son las propuestas de Delfina Gómez y Alejandra del Moral para el transporte público?

Tras el primer debate del Estado de México (Edomex) las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez presentaron sus propuestas para el transporte público de la entidad.

El debate duró 60 minutos y tuvo intervenciones de ambas partes en cuatro categorías:



Servicios públicos.

Cultura y recreación.

Combate a la corrupción.

Violencia de género.

Uno de los temas más importantes fue el del transporte público, el cual fue señalado como punto medio de ambas candidatas, pues incluso coincidieron en algunas cuestiones.

#DebateEdomex | "No debe ser nada fácil saber que será la responsable de entregar el gobierno del #Edomex al pueblo después de 100 años, se acabó la corrupción del #PRI"@delfinagomeza a @AlejandraDMV https://t.co/DBxvRLrsrX pic.twitter.com/5dB0iyPZWm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 21, 2023

¿Cuál es la propuesta de Delfina Gómez para el transporte público?

Tras ser cuestionada sobre sus propuestas para el transporte público, Delfina Gómez dijo que en primera instancia buscará hablar con los transportistas para saber lo que realmente está pasando. Así como reorganizar el transporte público.

"Por querer tener un beneficio les prometen y liberan de manera desmedida algunas unidades, que es lo que ha provocado que exista mucho problema en la movilidad, por ello tendríamos que reorganizar y tendríamos que platicar con este transporte tolerado, con las diferentes organizaciones que representan el transporte", aseveró Delfina Gómez.

En ese sentido, aseveró que ella ha hablado con los representantes del transporte y están dispuestos a hacer lo necesario para tener un buen transporte público.

¿Cuál es la propuesta de Alejandra del Moral para el transporte público?

Por su parte, la propuesta de Alejandra del Moral para el transporte público, indicó que son 164 mil concesiones las que tiene el Estado de México otorgadas y solo el 8% tiene cámaras de vigilancia, por lo que se "tiene que poner orden".

Se comprometió a dos nuevos Mexibuses y dos nuevos Mexicables para que puedan ayudarle a las personas que se transportan a la Zona Metropolitana a trabajar. En ese sentido, recordó que ella proviene de Cuautitlán Izcalli, por lo que puede llegar a entender a aquellos y aquellas que se hacen hasta cuatro horas de traslado a sus trabajos.

Asimismo, destacó que es importante el tema económico: "Que consolidemos al Estado de México un puerto industrial (...) Los mexiquenses no quieren que les regalen nada, quieren oportunidades", aseveró.