Estos son los detalles para el primer Simulacro Nacional 2023

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer detalles sobre el primer simulacro nacional 2023 que se realizará el próximo miércoles 19 de abril de 2023, esto, a través de una conferencia de prensa.

De acuerdo con Myruam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integran de Riesgos y Protección Civil, se establecerá una hipótesis, el simulacro es un ejercicio para poner en práctica, la prevención. En caso de sismos es necesario conocer, fortalecer y las acciones básicas para salvaguardar las vidas y posibles daños en los bienes.

¿Cuándo es el Simulacro Nacional 2023 y a qué hora se activará la alerta sísmica?

El primer simulacro nacional 2023 será de magnitud 7.5 con epicentro entre Puebla y Veracruz, se ejecutará en punto de las 11:00 horas el próximo miércoles 19 de abril de 2023. El Tiempo de alertamiento será entre 50 y 55 segundos antes.

En punto de las 11:01 horas se activará el protocolo de actuación del Plan de Emergencia Sísmica mediante la detonación de mensajes SMS y comenzará la evaluación inicial de daños mediante el sobrevuelo de Cóndores y las Cámaras del C5.

De las 11:15 a las 11:45 horas, se realizará el reporte de estructura piramidal a través de SMS y grupos de WhatsApp. De las 11:45 a las 12:15 horas se presentarán los informes. Cabe destacar que se utilizarán 27 mil 796 altavoces en 13 mil 898 postes para que suene la alarma en el primer simulacro nacional 2023.

¿Qué hacer en el simulacro cuando suene la alerta sísmica?

Para el primer simulacro nacional 2023, el gobierno recomendó registrar los inmuebles en la plataforma digital a más tardar el 18 de abril. Asimismo, dio a conocer algunos puntos clave para saber cómo actuar cuando suene la alerta sísmica:

Realizar un plan para saber qué hacer.

Simular situaciones de emergencia.

Asignar responsabilidades a cada persona.

Tener a la mano directorio telefónico, botiquín y documentos importantes

Identificar zonas de seguridad, salidas de emergencia y puntos de reunión.

Qué hacer durante el primer simulacro 2023|Cenapred UNAM

¿Cuánto tiempo durará el simulacro del miércoles 19 de abril de 2023?

El primer simulacro nacional 2023 se prevé que termine a las 12:30 horas con la presentación de informes y el inicio de la conferencia de prensa.

Se presentarán cuatro escenarios durante el primer simulacro nacional 2023:



Secretaría de Marina (Semar), junto con el Centro Regulador de Urgencias Médicas en la Calzada del Hueso, número 7799, en Coapa, Tlalpan y atenderán, hipotéticamente, una emergencia.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) junto con el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (Erum) en la calle Liverpool, número 136, en la Colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

La Cruz Roja Mexicana en el Hospital Central de la Cruz Roja Mexicana, en Av. Ejército Nacional 1032, Polanco, en Miguel Hidalgo.

Bomberos de la CDMX, en los edificios de Ciudad Judicial en Av. Niños Héroes 119 y Dr. Liceaga en colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Está en duda el simulacro del 19 de septiembre 2023

Ante el cuestionamiento de si ocurrirá el simulacro del próximo 19 de septiembre de 2023, la jefa de Gobierno aclaró que no busca realizar algo fuera del plan nacional, por lo que aún se encuentra en duda si ocurrirá este simulacro.