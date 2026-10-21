¡Triste desenlace! Localizan sin vida al profe Alberto Saavedra tras desaparecer durante viaje de cumpleaños

El profesor Alberto Saavedra Domínguez, originario de Guadalajara, Jalisco, fue localizado sin vida después de desaparecer durante un viaje vacacional a Baja California Sur; el docente había sido reportado con ficha de búsqueda en Los Cabos, donde perdió contacto con sus familiares mientras recorría el destino turístico.

El fallecimiento fue confirmado mediante publicaciones de familiares, amistades y academias a las que estaba vinculado; el caso comenzó cuando sus allegados dejaron de tener noticias de él el 18 de octubre y solicitaron apoyo para encontrarlo; posteriormente, se difundió una alerta de búsqueda para dar con su paradero.

De Guadalajara a Los Cabos: así comenzó la búsqueda

De acuerdo con datos compartidos en redes tras su desaparición, Alberto Saavedra viajó desde Jalisco a Baja California Sur para pasar unos días de descanso y celebrar su cumpleaños; su llegada a la entidad fue por vía aérea a La Paz, desde donde tenía previsto trasladarse a Los Cabos para llevar a cabo actividades turísticas.

Entre sus planes se encontraba un recorrido marítimo hacia el Arco de Cabo San Lucas, uno de los sitios más reconocidos de la región; sin embargo, sus familiares perdieron comunicación con él durante la mañana del 18 de octubre y, al no saber dónde se encontraba ni tener noticias de su regreso al hospedaje, presentaron una denuncia ante las autoridades.

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Emiten ficha de búsqueda para localizar al profesor

Ante la falta de información sobre su ubicación, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Baja California Sur activó una ficha de localización para solicitar apoyo en las labores destinadas a encontrar al visitante jalisciense.

La búsqueda se concentró en la zona sur de la entidad, particularmente en el municipio de Los Cabos, donde se había reportado su desaparición.

¿Quién era el profe Alberto Saavedra Domínguez?

Además de su trabajo como docente, Alberto contaba con formación profesional en Pedagogía y un doctorado en Educación e Innovación; personas cercanas y miembros del gremio magisterial destacaron su preparación académica al confirmar su fallecimiento; la noticia generó muestras de condolencia entre quienes lo conocieron y compartieron parte de su trayectoria.