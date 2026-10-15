¡Búsqueda desesperada! Tío y sobrino de 12 años desaparecen en el Mar de Cortés tras el paso de “Rachel”

¡Aumenta búsqueda tras desaparición! La Secretaría de Marina intensificó la búsqueda de Óscar Ulloa, de 40 años, y su sobrino Adrián Caro, de 12, quienes desaparecieron en aguas de San Felipe, Baja California, después de salir a realizar pesca deportiva el sábado 10 de octubre, previo al paso de la tormenta tropical "Rachel" por la región.

A más de cuatro días del reporte, el operativo continúa por aire y mar; durante los recorridos, las autoridades localizaron una hielera y un salvavidas, aunque hasta el momento no han encontrado al adulto ni al menor.

Para ampliar el rastreo en el norte del Golfo de California, la Armada de México incorporó dos unidades adicionales a las labores de búsqueda este miércoles 14 de octubre.

El despliegue contempla seis unidades navales y aéreas que recorren distintas zonas marítimas con apoyo de herramientas de planificación para orientar los trabajos de localización.

¿Quiénes son el adulto y el menor desaparecidos en San Felipe?

Óscar Ulloa y su sobrino Adrián salieron al mar el sábado pasado para practicar pesca deportiva, pero no regresaron a sus hogares. Desde entonces, personal naval realiza recorridos para ubicar la embarcación en la que viajaban y obtener información que permita conocer su paradero; la desaparición ocurrió después del paso de la tormenta tropical Rachel por la región.

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Marina encuentra una hielera y un salvavidas durante el operativo

Entre los indicios localizados durante las labores figuran una hielera y un salvavidas que, según la información proporcionada de manera preliminar, estarían relacionados con las personas desaparecidas; estos hallazgos forman parte del rastreo, pero no significan que Óscar y Adrián hayan sido localizados.

El operativo ha cubierto cerca de 9 mil millas náuticas cuadradas en la zona norte del Golfo de California, de acuerdo con los reportes disponibles. La búsqueda continúa mientras las autoridades intentan ampliar el área de revisión y seguir las posibles rutas de la embarcación.

Así es el despliegue por aire y mar en Baja California

Las tareas están a cargo de elementos de la Secretaría de Marina, con participación de unidades de superficie y recursos aéreos. Entre los equipos reportados se encuentran una aeronave de reconocimiento, una patrulla costera, dos patrullas interceptoras y una embarcación tipo Defender; además, se informó de la incorporación de dos unidades para extender el rastreo.

Las labores se coordinan mediante el Sistema de Planificación Óptima de Búsqueda y Rescate (SAROPS), herramienta utilizada para orientar las operaciones de localización.