Educar en lugar de vetar: Advierten que la medida de prohibir los celulares es “incompleta” sin educación digital

Durante una entrevista en Hechos AM con Manuel López San Martín, Gabriela Delgado Flores, directora de A Favor de lo Mejor, calificó la prohibición de celulares en escuelas públicas como una “buena noticia a medias”. Aunque reconoció que retirar los dispositivos durante la jornada escolar beneficia la concentración, la atención en clase y la convivencia entre alumnos, advirtió que la medida resulta incompleta si las autoridades se limitan a restringir el acceso desde un escritorio. Al salir de las aulas, niños y jóvenes regresan a su entorno 100% digital, por lo que la simple prohibición solo genera ansiedad si no viene acompañada de una verdadera alfabetización digital y de políticas públicas que involucren a docentes y familias.

¡EDUCAR EN LUGAR DE VETAR! Piden enseñar uso con propósito de la tecnología desde la primaria



Formar en lugar de restringir la realidad digital. En entrevista con @MLopezSanMartin en #HechosAM, Gabriela Delgado, directora general de "@afavordelomejor", enfatizó que la tecnología… pic.twitter.com/ZVCOExc1Ny — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 24, 2026

La especialista enfatizó que la tecnología es parte ineludible de la realidad y privar a los estudiantes de su uso con propósito en el ámbito académico puede dejarlos menos preparados y competitivos ante el mundo. En lugar de aplicar un “parche” administrativo que simule resolver el problema de fondo, Delgado planteó la urgencia de acompañar la regulación con programas que desarrollen el pensamiento crítico, la autorregulación del tiempo en pantalla y la protección ante riesgos en la red. Formar ciudadanos digitales competentes desde la educación primaria, guiando el uso de las herramientas en vez de satanizarlas, es la única vía para construir una relación constructiva con la tecnología.