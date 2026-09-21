Gobierno va por restricción del uso de celulares y tabletas en primarias y secundarias

El Gobierno Federal oficializó la prohibición total del uso de teléfonos celulares y tabletas electrónicas en las escuelas públicas y privadas de educación básica a nivel nacional. La medida aplicará de manera estricta tanto durante el horario de clases como en los periodos de recreo para los estudiantes de primaria y secundaria en todo el país.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades educativas federales, la resolución se tomó tras una consulta ciudadana sobre el tema y contó con el consenso y respaldo unánime de las 32 secretarías de educación de las entidades federativas, con el objetivo primordial de recuperar la atención en las aulas, alejar a los menores del uso indiscriminado de pantallas, reducir el impacto negativo de las redes sociales y fomentar el desarrollo de la creatividad infantil.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, confirmó que la restricción de dispositivos electrónicos será absoluta en el nivel básico. El funcionario precisó que los alumnos únicamente podrán portar los equipos guardados dentro de sus mochilas para casos de emergencia o situaciones particulares autorizadas. Por su parte, para el nivel de educación media superior, Mario Delgado detalló que cada institución académica acordará sus propias limitaciones de manera autónoma, garantizando así que cualquier interacción con herramientas digitales mantenga un uso estrictamente responsable y pedagógico.

¿Cuál es la fecha en la que entrará en vigor la restricción del uso de celulares en escuelas?

Las autoridades del sector educativo explicaron que la publicación oficial del acuerdo se realizará de manera inmediata para dar paso a un periodo de socialización. Durante este lapso, las comunidades escolares dispondrán de un mes completo para llevar a cabo asambleas e informar detalladamente a los padres de familia, docentes y estudiantes sobre los alcances y operatividad de la nueva normativa.

De esta manera, será a partir del martes 3 de noviembre cuando la prohibición entre en vigor formalmente en todos los planteles de educación básica del país. A partir de esa fecha, las aulas y los patios de recreo quedarán libres de dispositivos móviles.