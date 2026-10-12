“Están luchando por la dignidad de México": Luis Cárdenas pide atender demandas de trabajadores del IMSS (VIDEO)

Las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desatadas en los últimos días a lo largo y ancho del país reflejan las carencias y no deben ser señaladas como críticas de la oposición, de algoritmos o de movimientos internacionales, consideró el periodista Luis Cárdenas.

¿Por qué protestan los trabajadores del IMSS en México?

En la mesa de Hechos AM con Manuel López San Martín, Cárdenas pidió separar las discusiones sobre salarios y asuntos políticos de las necesidades que comparten pacientes y personal médico: medicamentos, insumos y condiciones adecuadas para trabajar.

“Los trabajadores están luchando por la dignidad de México, por la dignidad de tener un buen sistema de salud. Necesitamos un sistema de salud digno”, afirmó el periodista.

También mencionó videos de personas que esperan atención en el suelo por falta de camillas en hopistales del IMSS y afirmó que la falta de medicamentos y la negligencia pueden tener consecuencias graves.

Cárdenas sostuvo que México destina alrededor de 2.6 o 3 por ciento de su producto interno bruto a salud, mientras que los países de la OCDE destinan cerca de 7 por ciento. Añadió que el presupuesto mexicano para el sector se acerca a un billón de pesos, pero consideró que no será suficiente ante problemas como la diabetes y el envejecimiento de la población.