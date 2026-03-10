Comunidades mayas denuncian engaño y devastación tras promesas del Tren Maya

Habitantes de comunidades indígenas del sureste mexicano denunciaron que las consultas realizadas para la construcción del proyecto ferroviario del Tren Maya no fueron libres ni plenamente informadas. Activistas mayas aseguran que el proceso estuvo marcado por manipulación y promesas incumplidas que, lejos de traer desarrollo, han generado daños ambientales y sociales en sus territorios.

Jerónima López, activista maya originaria de la región de Calakmul, Campeche, afirmó que desde hace seis años decidió defender su tierra ante lo que considera una devastación provocada por la construcción de la obra. De acuerdo con su testimonio, los pueblos indígenas fueron “engañados” durante las consultas realizadas en 2019 para avalar el proyecto.

La activista sostiene que la información proporcionada en ese momento no fue suficiente ni transparente para que las comunidades tomaran una decisión informada sobre los impactos que tendría el tren en sus territorios.

Señalamientos contra Hugo Aguilar por las consultas indígenas

Los inconformes señalaron directamente a Hugo Aguilar, quien en 2019 participó en la coordinación de las consultas indígenas relacionadas con el proyecto ferroviario y actualmente ocupa la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Según Jerónima López, las consultas estuvieron marcadas por irregularidades, falta de traductores en lengua indígena y promesas que posteriormente no se cumplieron. A su juicio, el proceso se llevó a cabo más como una estrategia política para legitimar la obra que como un mecanismo real de participación comunitaria.

Otros defensores del territorio comparten esta postura. Nicolás Moreno, también integrante de comunidades mayas que se oponen al proyecto, aseguró que el progreso prometido nunca llegó a su localidad, a pesar de que el Tren Maya ya lleva tiempo en operación.

Moreno afirma que, desde el inicio del proyecto, las comunidades no recibieron información clara sobre las consecuencias ambientales y sociales, y que actualmente continúan enfrentando condiciones de pobreza.

Denuncian acoso y continúan defensa del territorio

Tanto Jerónima López como Nicolás Moreno han promovido amparos contra el proyecto ferroviario, con el objetivo de frenar o revisar sus impactos en la región. Sin embargo, aseguran que esta postura les ha generado hostigamiento y presiones dentro y fuera de sus comunidades.

Jerónima relató que ha sido perseguida y en ocasiones marginada dentro de su propio entorno por mantener su postura de defensa territorial. A pesar de ello, afirma que continuará con su lucha para proteger la tierra y el legado cultural de sus antepasados.

Los defensores mayas advirtieron que seguirán denunciando lo que consideran irregularidades en las decisiones que afectan a los pueblos indígenas y reiteraron su intención de continuar con acciones legales y sociales para defender su territorio.