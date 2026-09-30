Buscan a Carmen tras huracán “Polo": fue arrastrada por el mar frente a su hermana gemela en Puerto Vallarta

La búsqueda de Carmen, una joven de 24 años originaria de San Luis Potosí, cumple tres días desaparecida luego de que fuera arrastrada por una fuerte marejada tras el huracán "Polo" mientras se encontraba con su hermana gemela en la zona de Playa de Oro, en Puerto Vallarta.

Los cuerpos de rescate mantienen un operativo permanente en la bahía, con recorridos marítimos y terrestres, apoyado de drones y coordinación con la Secretaría de Marina.

Desaparece gemela en el mar de Puerto Vallarta

Se cumplen tres días en donde las labores de búsqueda no han parado para localizar a Carmen, esta joven de 24 años originaria de San Luis Potosí, la cual, al estar con su hermana gemela en la zona de Playa de Oro en Puerto Vallarta, fue arrastrada, por efecto del huracán "Polo" a su paso por esta zona del Pacífico.

"Efectivamente, las labores no han parado. Hemos continuado sin suspender la búsqueda en ningún momento; en este momento, las embarcaciones se encuentran en recorridos constantes; hemos ampliado el perímetro de búsqueda a casi toda la bahía, lo que corresponde a Puerto Vallarta, y en coordinación con la Secretaría de Marina, expandiéndonos un poquito hacia Bahía de Banderas. Igualmente, los recorridos en playa y en playas aledañas nos mantenemos fijos y, claro, por supuesto, con el apoyo de los drones", dijo Salvador Catillón, jefe de guardavidas.

Son más de 63 horas de búsqueda en donde, derivado a los efectos del alto oleaje, las operaciones de búsqueda han sido más complejas; sin embargo, se mantiene el operativo de búsqueda en espera de analizar las acciones a seguir, en donde por el momento no se considera suspender labores de localización.

"De momento no es opción; nosotros continuamos de manera permanente aquí en la zona. Durante las próximas horas vamos a valorarlo; quizá un par de días más nos vamos a enfocar exclusivamente en el mar, pero de momento continuamos fijos, prestándole el apoyo a los familiares", explicó Salvador Catillón, Jefe de Guardavidas.

Cabe señalar que la bandera roja permanece todavía en la bahía de banderas y, el olejae a pesar de haver reducido su intensidad, se mantiene con importantes corrientes de retorno.

Se espera que en las próximas horas sea localizada esta joven y poder hacer la entrega a sus familiares para regresar con ella a su lugar de origen.