QR gigante con drones y otras muestras de que China vive en el futuro

Este fin de semana en redes sociales se viralizó la única y revolucionaria forma que tuvo China para promocionar un videojuego a través de drones.

Fue en la ciudad de Shangai, donde mil 500 drones se elevaron en el cielo para formar un código QR gigante, con el que buscaban que las personas que lo escanearon pudieran descargar el videojuego ‘Princess Connect: Re Drive’.

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La compañía Bilibili fue la encargada del espectáculo que dio la vuelta al mundo por su innovación para la promoción de productos y servicios.

Pero el uso de drones, es tan sólo una muestra del avance que China tiene en ciencia y tecnología, estos son algunos de los ejemplos.

Está a otro nivel la publicidad de videojuegos en China.

La compañia de video juegos Bilibili celebró un Show con 1500 Drones para hacer un evento tematico con el juego Princess Connect! Re:Dive de #Cygames en Shanghai. pic.twitter.com/vHwBkgzPuR — MightyRengar (@MRengar_) April 19, 2021

Androide Peanut, otro avance chino

Con la llegada de la pandemia, también se dio el desarrollo de múltiples instrumentos para tratar la enfermedad, como el androide Peanut, que se encargaba de entregar comida a las personas con Covid-19 mientras estaban aisladas en un hotel.

Este asistente con Inteligencia Artificial (IA) fue desarrollado por la compañía Keenon Robotics y tiene sensores, radares y tecnología que le permite ubicarse en el entorno y reconocer facialmente a la persona que se acerca para recoger la bandeja de comida.

Amid a novel #coronavirus outbreak, robots are deployed to deliver meals to travelers in isolation at a hotel in Hangzhou, China. #pneumonia pic.twitter.com/BgWZm4L1m6 — China Xinhua News (@XHNews) January 27, 2020

Código QR para detectar casos de Covid-19

Por otro lado, para controlar los movimientos de casos positivos de Covid-19, el gobierno chino usó el código QR para monitorear a las personas, mismo que a través de colores indicaba si se permitía o no la movilidad a las personas, ello con el objetivo de evitar la propagación del virus.

Las personas tienen que usar una aplicación que les da colores desde el rojo hasta el verde para salir e ingresar a sus residencias y lugares públicos.

#Covid_19 #Wuhan Tecnología punta para entrar en la Han Street, una de las zonas de ocio más populares. Códigos QR, o reconocimiento facial con temperatura corporal.#5Abr #BienvenidosALaPatria #China pic.twitter.com/tqLFrWuyWq — Comando Activo (@Comando_Activo) April 5, 2020

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China es de los países que va a la cabeza cuando se trata de ciencia y tecnología, ya que también ha desarrollado elevadores holográficos para evitar que las personas toquen los elevadores y haya contagios de Covid-19.

También se destacan la misión Chang'e 5, que busca traer muestras del suelo de la Luna a la Tierra.

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