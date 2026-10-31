¿Listo para ir al Halloween? El Hoy No Circula tendrá un cambio por ser el quinto sábado del mes

Este 31 de octubre tendrá una condición especial para los automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México: será el quinto sábado del mes. Esto modifica las restricciones habituales del Hoy No Circula sabatino, sobre todo para los vehículos con holograma 1.

Así que antes de salir para tus actividades de fin de semana, revisa qué autos deben quedarse en casa, dónde aplica el programa y cuánto podrías pagar si no respetas la medida.

¿Qué autos no circulan el sábado 31 de octubre?

Al ser el quinto sábado de octubre, los vehículos con holograma 1 podrán circular sin importar si sus placas terminan en número par o impar.

La restricción se mantiene para:



Holograma 2: no circulan todos los vehículos, sin importar la terminación de la placa.

Autos foráneos: no circulan aquellos que no cuenten con verificación voluntaria o una autorización reconocida.



En cambio, los automóviles con holograma 0 y 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos que cuentan con holograma exento, pueden circular sin restricciones ordinarias.

El horario del programa es de 5:00 a 22:00 horas.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula sabatino?

La restricción de los sábados depende del holograma y, para los vehículos con holograma 1, también de la terminación de la placa.

Durante los primeros cuatro sábados del mes funciona de esta manera:



Primer y tercer sábado: descansan los autos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Segundo y cuarto sábado: no circulan los vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

Quinto sábado: los vehículos con holograma 1 pueden circular, sin importar la terminación de su placa.



Los autos con holograma 2 tienen restricción todos los sábados. Por eso, aunque el 31 de octubre sea una excepción para el holograma 1, no significa que todos los vehículos puedan salir.

Hoy No Circula Sábado| CAMe

¿En qué alcaldías y municipios aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes 18 municipios conurbados del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

También existen disposiciones propias del programa para municipios de las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Ignorar la restricción puede salir caro. En la Ciudad de México, la sanción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor diario de la UMA para 2026, de 117.31 pesos, esto equivale aproximadamente a 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

En el Estado de México, la Secretaría de Seguridad establece una multa de 20 UMA, es decir, alrededor de 2 mil 346 pesos, por circular en un día restringido.

Antes de encender el automóvil, también conviene revisar los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), pues una contingencia ambiental puede modificar las restricciones habituales y activar el Doble Hoy No Circula.