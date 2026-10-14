¿Qué clima le espera a México a finales de 2026? Esto es lo que advierte el SMN por el fortalecimiento de “El Niño” y las temperaturas fuera de lo normal

El clima para el cierre de este 2026 va a traer cambios importantes en difetentes partes del país. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, entre octubre y diciembre se vivirán temperaturas que no son consideradas normales para esta temporada del año, además de cambios en la zona centro-norte en tanto a lluvias. Todo esto mientras el fenómeno de "El Niño" agarra más fuerza a finales de 2026.

Esto es todo lo que debes de saber del pronóstico que tienen las autoridades para lo que queda de este año.

¿Qué clima tendrá México a finales del 2026?

Para los meses de octubre, noviembre y diciembre se esperan temperaturas máximas superiores a 2 °C por arriba del promedio en casi todo México.

Aunque haya estos números altos, en la región centro-norte las lluvias estarán por arriba de lo normal, dejando una combinación de clima importante luego de un periodo de julio a septiembre donde casi el 70 % de la República Mexicana registró sequía y falta de agua.

¿Va a hacer calor aunque llegemos a invierno?

En el noroeste, estados como Sinaloa, Sonora y Baja California seguirán con temperaturas mayores a 40 °C. Este calor acelera la pérdida de humedad en la tierra.

Las temperaturas tan calientes elevan el riesgo de incendios forestales a niveles "Muy Alto" en el norte de Baja California, y a nivel "Alto" en áreas de Sonora y Coahuila, amenazando pastizales y cultivos de trigo.

¿Más lluvias para lo que queda de este 2026?

Para el este de Tamaulipas se esperan lluvias superiores a 150 mm y hasta de 250 mm. Aunque estas lluvias ayudan a frenar los efectos del calor, las autoridades dicen que también son un riesgo por escurrimiento y saturación de agua en los suelos.

Temperaturas heladas en México

En partes altas del centro del país, como Puebla, Estado de México y Tlaxcala, las mañanas seguirán frías con temperaturas alrededor de los 5 °C.

En esta misma región del centro esperan lluvias que superarán los 75 mm durante las siguientes semanas.

El fenómeno de "El Niño" ganará fuerza a finales de 2026

En estados como Veracruz, Oaxaca y Chiapas habrá lluvias por encima de los 250 mm. El informe meteorológico dice que el evento de "El Niño" seguirá intensificándose en el cierre de año, lo que obliga a seguir con la vigilancia sobre los impactos.