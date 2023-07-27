Elecciones 2024: Tabasco elegirá gobernador en esta fecha

Tabasco, la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, tendrá nuevo gobernador en 2024, comicios en los que se prevé la participación de más de un millón 500 mil personas, según la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE).

Junto a la gubernatura, el Partido de la Revolución Democrática (PRD); el Partido Revolucionario Institucional (PRI); Movimiento Ciudadano (MC); el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) buscarán obtener uno de los 17 ayuntamientos y diputaciones que también estarán en disputa.

¿Cuándo son las elecciones para gobernador de Tabasco?

Las elecciones locales se llevarán a cabo el domingo 2 de junio de 2024. En estos comicios se prevé elegir los siguientes cargos:



Gobernador del estado : Elegido por un periodo de seis años.

: Elegido por un periodo de seis años. Congreso local : 21 diputaciones por mayoría relativa y 14 plurinominales.

: 21 diputaciones por mayoría relativa y 14 plurinominales. 17 presidencias municipales: Designados por un periodo de tres años.

En estos comicios, según la actualización más reciente de la Lista Nominal, difundida en abril de este año, en Tabasco, un millón 758 mil 327 personas tienen credencial para votar vigente, es decir, una cobertura del 98.72% de la población. El nuevo gobernador rendirá protesta el 1 de octubre de 2024.

¿Cuántos distritos electorales hay en Tabasco?

En julio de 2022, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las nuevas demarcaciones de distritos electorales locales para Tabasco. Con esto, la entidad quedó conformada por 21 regiones; uno de ellos (Centla) será considerado indígena y contará con 64 secciones electorales.

Los distritos electorales locales quedaron constituidos de la siguiente manera:



Distrito electoral Municipios Distrito 01 Cárdenas y Huimanguillo Distrito 02 Cárdenas Distrito 03 Cárdenas Distrito 04 (indígena) Centla Distrito 05 Centro Distrito 06 Centro Distrito 07 Centro Distrito 08 Centro Distrito 09 Centro Distrito 10 Centro Distrito 11 Comalcalco Distrito 12 Comalcalco Distrito 13 Cunduacán Distrito 14 Emiliano Zapata, Macuspana y Jonuta. Distrito 15 Huimanguillo Distrito 16 Jalapa y Macuspana Distrito 17 Jalpa de Méndez y Nacajuca. Distrito 18 Nacajuca Distrito 19 Comalcalco y Paraíso Distrito 20 Tacotalpa y Teapa Distrito 21 Balancán y Tenosique

¿Quiénes han sido los últimos gobernadores de Tabasco?

Los últimos mandatarios que ha tenido Tabasco, del más reciente al más antiguo, según la Conferencia Nacional de Gobernadores, son los siguientes:

