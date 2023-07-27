Elecciones 2024: Tabasco elegirá gobernador en esta fecha
En Tabasco, el INE convocará a las urnas a más de un millón 500 mil personas que elegirán a un nuevo gobernador en la tierra del presidente López Obrador.
Tabasco, la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, tendrá nuevo gobernador en 2024, comicios en los que se prevé la participación de más de un millón 500 mil personas, según la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE).
Junto a la gubernatura, el Partido de la Revolución Democrática (PRD); el Partido Revolucionario Institucional (PRI); Movimiento Ciudadano (MC); el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) buscarán obtener uno de los 17 ayuntamientos y diputaciones que también estarán en disputa.
¿Cuándo son las elecciones para gobernador de Tabasco?
Las elecciones locales se llevarán a cabo el domingo 2 de junio de 2024. En estos comicios se prevé elegir los siguientes cargos:
- Gobernador del estado: Elegido por un periodo de seis años.
- Congreso local: 21 diputaciones por mayoría relativa y 14 plurinominales.
- 17 presidencias municipales: Designados por un periodo de tres años.
En estos comicios, según la actualización más reciente de la Lista Nominal, difundida en abril de este año, en Tabasco, un millón 758 mil 327 personas tienen credencial para votar vigente, es decir, una cobertura del 98.72% de la población. El nuevo gobernador rendirá protesta el 1 de octubre de 2024.
¿Cuántos distritos electorales hay en Tabasco?
En julio de 2022, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las nuevas demarcaciones de distritos electorales locales para Tabasco. Con esto, la entidad quedó conformada por 21 regiones; uno de ellos (Centla) será considerado indígena y contará con 64 secciones electorales.
Los distritos electorales locales quedaron constituidos de la siguiente manera:
Distrito electoral
Municipios
|Distrito 01
|Cárdenas y Huimanguillo
|Distrito 02
|Cárdenas
|Distrito 03
|Cárdenas
|Distrito 04 (indígena)
|Centla
|Distrito 05
|Centro
|Distrito 06
|Centro
|Distrito 07
|Centro
|Distrito 08
|Centro
|Distrito 09
|Centro
|Distrito 10
|Centro
|Distrito 11
|Comalcalco
|Distrito 12
|Comalcalco
|Distrito 13
|Cunduacán
|Distrito 14
|Emiliano Zapata, Macuspana y Jonuta.
|Distrito 15
|Huimanguillo
|Distrito 16
|Jalapa y Macuspana
|Distrito 17
|Jalpa de Méndez y Nacajuca.
|Distrito 18
|Nacajuca
|Distrito 19
|Comalcalco y Paraíso
|Distrito 20
|Tacotalpa y Teapa
|Distrito 21
|Balancán y Tenosique
¿Quiénes han sido los últimos gobernadores de Tabasco?
Los últimos mandatarios que ha tenido Tabasco, del más reciente al más antiguo, según la Conferencia Nacional de Gobernadores, son los siguientes:
- Carlos Manuel Merino: Morena (2021-a la fecha)
- Adán Augusto López: Morena (2019-2021)
- Arturo Núñez Jiménez: PRD (2013-2018)
- Andrés Granier Melo: PRI (2007-2012)
- Manuel Andrade Díaz: PRI (2002-2006)
- Enrique Priego Oropeza: PRI (2001-2001)
- Roberto Madrazo Pintado: PRI (1999-2000)