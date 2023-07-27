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Elecciones 2024: Tabasco elegirá gobernador en esta fecha

En Tabasco, el INE convocará a las urnas a más de un millón 500 mil personas que elegirán a un nuevo gobernador en la tierra del presidente López Obrador.

Elecciones 2024: Tabasco elegirá gobernador en esta fecha
Más de un millón de tabasqueños están convocados a las urnas en 2024|Facebook/Mipalaciotabasco.

Escrito por: Alexis Pérez Cerino

Tabasco, la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, tendrá nuevo gobernador en 2024, comicios en los que se prevé la participación de más de un millón 500 mil personas, según la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE).

Junto a la gubernatura, el Partido de la Revolución Democrática (PRD); el Partido Revolucionario Institucional (PRI); Movimiento Ciudadano (MC); el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) buscarán obtener uno de los 17 ayuntamientos y diputaciones que también estarán en disputa.

¿Cuándo son las elecciones para gobernador de Tabasco?

Las elecciones locales se llevarán a cabo el domingo 2 de junio de 2024. En estos comicios se prevé elegir los siguientes cargos:

  • Gobernador del estado: Elegido por un periodo de seis años.
  • Congreso local: 21 diputaciones por mayoría relativa y 14 plurinominales.
  • 17 presidencias municipales: Designados por un periodo de tres años.

En estos comicios, según la actualización más reciente de la Lista Nominal, difundida en abril de este año, en Tabasco, un millón 758 mil 327 personas tienen credencial para votar vigente, es decir, una cobertura del 98.72% de la población. El nuevo gobernador rendirá protesta el 1 de octubre de 2024.

¿Cuántos distritos electorales hay en Tabasco?

En julio de 2022, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las nuevas demarcaciones de distritos electorales locales para Tabasco. Con esto, la entidad quedó conformada por 21 regiones; uno de ellos (Centla) será considerado indígena y contará con 64 secciones electorales.

Los distritos electorales locales quedaron constituidos de la siguiente manera:

Distrito electoral

Municipios

Distrito 01Cárdenas y Huimanguillo
Distrito 02Cárdenas
Distrito 03Cárdenas
Distrito 04 (indígena)Centla
Distrito 05 Centro
Distrito 06Centro
Distrito 07Centro
Distrito 08Centro
Distrito 09Centro
Distrito 10Centro
Distrito 11Comalcalco
Distrito 12Comalcalco
Distrito 13Cunduacán
Distrito 14Emiliano Zapata, Macuspana y Jonuta.
Distrito 15Huimanguillo
Distrito 16Jalapa y Macuspana
Distrito 17Jalpa de Méndez y Nacajuca.
Distrito 18Nacajuca
Distrito 19Comalcalco y Paraíso
Distrito 20Tacotalpa y Teapa
Distrito 21Balancán y Tenosique

¿Quiénes han sido los últimos gobernadores de Tabasco?

Los últimos mandatarios que ha tenido Tabasco, del más reciente al más antiguo, según la Conferencia Nacional de Gobernadores, son los siguientes:

  • Carlos Manuel Merino: Morena (2021-a la fecha)
  • Adán Augusto López: Morena (2019-2021)
  • Arturo Núñez Jiménez: PRD (2013-2018)
  • Andrés Granier Melo: PRI (2007-2012)
  • Manuel Andrade Díaz: PRI (2002-2006)
  • Enrique Priego Oropeza: PRI (2001-2001)
  • Roberto Madrazo Pintado: PRI (1999-2000)
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