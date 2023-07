Carlos Merino, el ‘capitán’ encargado de gobernar Tabasco

La salida de Adán Augusto López Hernández para asumir la Secretaría de Gobernación (Segob) forzó un mandato interino en la entidad con la designación de Carlos Manuel Merino, quien rindió protesta como gobernador de Tabasco el 31 de agosto de 2021.

El ‘Capitán Merino', como es conocido en la región, se formó en Administración por el Instituto Tecnológico de Villahermosa, también cuenta con estudios de Aviación y diplomados en materia electoral por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). En su trayectoria política destacan cargos como la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en Tabasco, una senaduría y una diputación local.

¿Cuándo deja Carlos Merino el cargo de gobernador de Tabasco?

Carlos Manuel Merino sabrá quién será su sucesor desde la misma noche del domingo 2 de junio de 2024, fecha en que también se renovará al Congreso local y los 17 Ayuntamientos de Tabasco. Sin embargo, la entrega del cargo será hasta la tarde del 30 de septiembre.

Ese mismo día, en Sesión Solemne, se tomará protesta al nuevo gobernador que tomará las riendas de la entidad durante los siguientes años.

¿Cuánto dura en el cargo el gobernador de Tabasco?

El gobernador de Tabasco dura en el cargo seis años y entra en funciones el día primero de octubre siguiente a la elección. La Constitución local establece que, aquellos que sean designados por elección popular ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar el cargo.

La restricción también aplica para aquellos que aún teniendo el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho busquen la reelección.

La frase con la que rinde protesta ante el Congreso o la Comisión Permanente es la siguiente:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador que el Pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado. Si no lo hiciere así que la Nación o el Estado me lo demanden”.

¿Dónde vive el gobernador de Tabasco?

En Tabasco, como en muchas otras entidades, el titular del Poder Ejecutivo tiene una residencia oficial durante los años de su mandato: La Quinta Grijalva.

Esta se encuentra ubicada sobre la calle Plutarco Elías Calles, en la colonia Nueva Villahermosa, municipio de Centro. El primer gobernador en utilizarla como residencia oficial, según el libro La Quinta Grijalva, de Carmen Prats, fue Manuel Bartlett Bautista, padre de Manuel Bartlett Díaz, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El nombre La Quinta Grijalva fue designado el 3 de octubre de 1953 tras publicarse el acuerdo en el Periódico Oficial. Desde entonces se considera la única residencia oficial del gobernador de Tabasco y su familia.